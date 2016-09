Komfortable Gartenbänke auf holz-haus.de

(firmenpresse) - Mit kleinen Details den eigenen Garten zum Strahlen bringen. Das schafft der Onlineshop holz-haus.de. Dort finden Kunden ausgewählte Produkte zur Verschönerung des eigenen Gartens. Dabei kommen vor allem die edlen Gartenbänke zum Vorschein. Aber auch andere Gartenmöbel aus hochwertigen Materialien bringen das Grün im Garten gut zur Geltung.



Zum Aufwerten der Gartenlandschaft

Gartenbänke machen sich besonders gut als optische Bereicherung des Gartens. Zudem bieten sie einen gemütlichen Sitzplatz, um dort eine entspannte Stunde zu verbringen. Zeit, um ein Buch zu lesen oder einfach den Klängen des Gartens zu lauschen. Die geschmackvollen Gartenbänke sind auf Holze-haus.de in ausgewählten Materialien, wie Holz oder robustem Geflecht, verfügbar. Empfehlenswert sind die 4Seasons Outdoor Bänke, die rein optisch ein Blickfang sind und einen perfekten Sitzkomfort bieten. Das Besondere an diesen Möbeln ist die Outdoor-Polsterung, sodass diese Wasserundurchlässig sind und das Material langlebig bleibt. Bei Fragen zu den einzelnen Produkten steht ein fachkundiger Service auf holz-haus.de zur Verfügung.



Passende Outdoor-Tische auf holz-haus.de bestellen

Passend zu den Gartenbänken bietet der Online Händler robuste Tische an, die sich ebenfalls für den Garten eignen. Auch hier liegt die Wahl bei verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Glas, Kunststoff oder Polyrattan. Die Marke 4Seasons Outdoor bietet auch in dieser Kategorie unterschiedliche Tische an. Aber auch andere Marken wie MBM sind wegen der hochwertigen Qualität, zu erwähnen. Besonders die Glastische in Verbindung mit einem Rattangeflecht eignen sich perfekt, um den Wettereinflüssen stets standzuhalten und Blickfang im eigenen Garten zu erzeugen.



Seit 2001 führt der Onlineshop von Holz-Haus.de GmbH eine große Auswahl an Gartenhäuser, Pavillons, Saunen, Gartenmöbel, Kaminöfen und vieles mehr, was der Kunde zur Gestaltung seines Gartens benötigt. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, in Sangerhausen auf rund 700 Quadratmeter Produktfläche einen Einblick auf die Qualität der Holzmöbel für den Garten zu verschaffen.





Holz-Haus.de GmbH

Geschäftsführer: Henrik Bosse

Kyselhäuser Straße 8

06526 Sangerhausen



Holz-Haus.de GmbH

