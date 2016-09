Centrify Server Suite 2016 erhält SAP NetWeaver® Zertifizierung

Centrify bietet ab sofort sicheren Zugriff auf SAP®Infrastrukturen mitsamt SAP Applikationen und den darauf zugreifenden Endgeräten

(firmenpresse) - Santa Clara, CA/München, 20.09.2016 - Centrify, ein führender Anbieter von Lösungen zur Absicherung von digitalen Identitäten vor Cyber-Angriffen, kündigt heute an, dass das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) die Centrify Server Suite (CSS) für die SAP NetWeaver® Technologieplattform zertifiziert hat. Die Lösung ist auf SAP NetWeaver abgestimmt und ermöglicht die sichere Nutzung von SAP® Applikationen - von der Infrastruktur bis zum Endgerät.



Centrify bietet umfassende Lösungen für Identity & Access Management für privilegierte Anwender und Endanwender. Mit der Zertifizierung bietet Centrify dem Markt einen einfachen Weg, seine SAP Infrastruktur und Software-Umgebungen zu sichern - und das über Endpoints, Rechenzentren und Applikationen hinweg sowohl für privilegierte als auch für Endkunden.



Für IT-Sicherheitsabteilungen ist es in Zeiten von Cloud und Mobile immer schwieriger, Datendiebstähle zu verhindern. Kompromittierte Zugangsdaten sind die häufigste Ursache von Datenlecks und die Verteidigung des traditionellen Sicherheitsperimeters allein reicht nicht mehr aus, um Unternehmen zu schützen. Die enge Integration von Centrify Server Suite und SAP NetWeaver Infrastruktur hilft Organisationen dabei, sich und ihre kritischen Informationen besser zu schützen. Und dank Centrify´s Plattformlösung können nun IT und Helpdesk mit einem einzigen administrativen Tool, Microsoft´s Active Directory, konsistente Sicherheitsrichtlinien für den Zugriff auf alle SAP Applikationen definieren, die auf SAP NetWeaver laufen: die SAP HANA® Plattform, SAP Fiori® User Experience und Public-Cloud-Applikationen.



Durch die Nutzung vorhandener Strukturen der Microsoft Active Directory können Centrify Kunden SAP Applikationen und Microsoft Active Directory integrieren. Dadurch stehen ihnen sicheres Single Sign-On und ein zentrales Identitätsmanagement zur Verfügung. Die Integration bietet zudem mehr Sicherheit für SAP Applikationen in UNIX- und Linux-Umgebungen sowie Single Sign-On für das grafische User Interface von SAP und den Browser.





"Wir freuen uns, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die SAP Software in den Bereichen Cloud, On-Premise und Mobile Security einzusetzen", sagt Michael Neumayr, Regional Sales Director Zentraleuropa bei Centrify. "Wir sehen eine zunehmende Verbreitung der SAP Software in Unternehmen. Centrify bietet eine branchenweit führende ganzheitliche Lösung, die über Single Sign-On hinausgeht und die gestiegenen Anforderungen an den Schutz von Identitäten über Rechenzentren, verwaltete Applikationen und mobile Endgeräte hinweg adressiert."





Über Centrify

Centrify ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Absicherung von digitalen Identitäten vor Cyber-Angriffen in den heutigen hybriden IT-Umgebungen aus Cloud, Mobile und Rechenzentren. Die Centrify Identity Platform schützt gegen eine der Hauptursachen für Sicherheitslücken - kompromittierte Anmeldedaten - indem sie die digitalen Identitäten von internen und externen Anwendern sowie von Anwendern mit erweiterten Zugriffsrechten sichert. Kunden von Centrify profitieren von besserer IT-Sicherheit, Compliance und gesteigerter Produktivität der Mitarbeiter durch Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Mobile- und Mac-Management, Sicherung von privilegierten Zugriffen und Sitzungsüberwachung. Über 5000 Kunden inklusive mehr als die Hälfte der Fortune 50 Unternehmen vertrauen auf Centrify. Erfahren Sie mehr auf www.centrify.com/de.



Centrify ist ein eingetragenes Markenzeichen und Centrify Server Suite, Centrify Privilege Service sowie Centrify Identity Service sind Markenzeichen der Centrify Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

