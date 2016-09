55er von FREY Nutrition nun auch in der Kölner Liste

55er von FREY Nutrition auf der Kölner Liste

(firmenpresse) - Nachdem bereits etliche Topseller von FREY Nutrition® in die Kölner Liste aufgenommen wurden, folgt nun der 55er als beliebtester Low-Carb-Riegel im Riegelsegment. FREY Nutrition® setzt wie gewohnt auf Qualität und auf unabhängige Analysen, denn Qualität steht bei FREY stets an erster Stelle, DENN QUALITÄT ZÄHLT!



Informationen über den 55er

Der 55er ist die neueste Revolution in der Riegel-Forschung und vereint als Mehrkomponenten-Proteinriegel hochwertige Zutaten, einen hohen Proteingehalt und einen geringen Zuckeranteil mit einem einmalig leckeren Geschmack. Im 55er kommen nicht nur ernährungsphysiologisch sinnvolle Zutaten zum Einsatz, sondern gleichfalls hochwertige Proteinkomponenten mit Verzicht auf künstliche Vitaminzusätze.



So erzielt die enthaltene Proteinmatrix aus Milch-, Molken- und Sojaprotein-Isolat nicht nur einen unglaublich hohen Proteingehalt von bis zu 55?%, sondern auch eine außerordentliche biologische Wertigkeit von 126. Der 55er enthält pro Riegel weniger als 1?g netto Kohlenhydrate (net carbs) und ist besonders für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung geeignet. Ob nach dem Training, für Zwischendurch oder als leckere Nascherei ohne schlechtes Gewissen, der 55er ist zu jeder Zeit geeignet, indem er für einen zuckerarmen und eiweißreichen Proteinschub sorgt!



Die Qualitätsmerkmale des 55er im Überblick:

- Sehr hoher Proteinanteil von bis zu 55?%

- Weniger als 1?g netto Kohlenhydrate (net carbs) pro Riegel!

- Hochwertige Proteinmatrix aus Milch-, Molken- und Sojaprotein-Isolat

- Ideal für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung geeignet

- Hohe biologische Wertigkeit von 126

- Lange Proteinversorgung durch hohen Milcheiweißanteil

- Mit dem Dipeptid L-Carnitin optimiert

- Leckerer und cremiger Geschmack



- Trägt zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei*

- Optimal als schmackhafte Nascherei - ohne schlechtes Gewissen

- Glutenfrei, daher auch bei Glutenunverträglichkeit geeignet

- Produkt der Kölner Liste

- Aufgrund des köstlichen Geschmacks auch bei Frauen sehr beliebt

- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen

- Hergestellt in Deutschland

* durch das enthaltene Protein







FREY Nutrition

Herrenstr. 34, 44287 Dortmund

