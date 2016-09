Climex erreicht 20 Prozent höhere Außendienstproduktivität dank mobiler Personaleinsatzlösung ZetesAres

(firmenpresse) - Brüssel/ Lissabon/ Hamburg, 20. September 2016 — Climex, eine portugiesische Reinigungsfirma, implementierte für ihre Dienstleistungen im Bereich Flugzeugreinigung ZetesAres, eine Field Force Automation-Lösung. Mit der Anwendung werden Aufgaben auf mobilen Handterminals in Echtzeit überprüft und aufgezeichnet. Dies bringt Climex viele betriebliche Vorteile wie eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität um 20 Prozent, eine Senkung des Zeitaufwands für die Rechnungsstellung um 50 Prozent und eine effizientere Erledigung von mehr als 75 Prozent ihrer Verwaltungsarbeiten.



Papierbasierte, manuell erfasste und ineffiziente Abläufe



Teams von Climex reinigen monatlich 900 Flugzeuge am Flughafen Oporto (Portugal). Die Zeit zum Reinigen der Kabine ist dabei knapp bemessen: Für eine Checkliste mit 30 Aufgaben stehen lediglich 8 bis 20 Minuten zur Verfügung. Früher wurden die Arbeitszeiten und Akkordzettel gänzlich papierbasiert auf vielen verschiedenen Formularen festgehalten, bevor diese manuell in das ERP-System eingegeben wurden. Dies war ein hoher Verwaltungsaufwand, sodass die Tätigkeitserfassung und Rechnungsstellung nur einmal monatlich erfolgen konnte. Darüber hinaus verwendete Climex papierbasierte Flugpläne für die Planung seiner Arbeitszeiten. Alle Änderungen bedeuteten eine zeitaufwendige und komplexe Umorganisation und Mitteilung an die Außendienstmitarbeiter.



Flexible, schnellere Erfassung und Weitergabe in Echtzeit



Climex suchte nach einer Lösung, mit der die Aufzeichnung von Aufgaben und die Datenerfassung optimiert werden kann und mit der Echtzeitanalysen möglich sind. Sie entschieden sich für ZetesAres, die Datenerfassung in Echtzeit sowie Kommunikation zwischen den Teams im Außendienst, dem Büro und den Kunden ermöglicht. Heute sind die Teamleiter von Climex mit der Lösung auf robusten, mobilen Handterminals Zebra MC75 ausgestattet. Sie haben jetzt Echtzeitzugriff auf die Fluginformationen und können die Arbeitszeiten des Teams bei Bedarf problemlos anpassen. Sie sehen sich auf ihrem mobilen Handterminal einfach ihre Checkliste der anstehenden Aufgaben an, haken die erledigten Arbeiten ab und bitten den Purser, zu bestätigen, dass die Arbeiten entsprechend dem erforderlichen Standard ausgeführt wurden. Die Daten werden umgehend erfasst und in Echtzeit an das Climex ERP-System gesendet. ZetesAres sorgt für Transparenz im Büro, da der Fortschritt aller Außendiensttätigkeiten online nachverfolgt werden kann und umfassende Berichttools zur Verfügung stehen, mit denen Kunden den Reinigungsstatus der Flugzeuge einsehen können.





Weniger Verwaltungsaufwand und 20 Prozent mehr Produktivität



Seit der Installation von ZetesAres konnte Climex eine wesentliche Verbesserung der Leistung verzeichnen: Über 75 Prozent der Verwaltungsaufgaben wurden optimiert und benötigen kein Papier mehr. Die Produktivität der Mitarbeiter wurde um 20 Prozent gesteigert. Darüber hinaus hat sich die Zeit für die Rechnungsstellung halbiert, was den Cashflow verbessert. Transparente Berichte in Echtzeit liefern Flexibilität, Planänderungen problemlos anzupassen. Zudem besteht ein geringeres Risiko von Verwaltungsfehlern durch manuelle Dateneingabe.



Ricardo Mascarenhas, CEO von Climex, sagt: „Zetes konnte uns eine automatisierte Anwendung für Außendienstleistungen liefern, die unsere Erwartungen sowie die unserer Kunden erfüllt. Wir sind in der Tat das erste Unternehmen in unserem Sektor, das ihnen diesen Grad an Transparenz für unsere Aktivitäten bietet. Die Implementierung von ZetesAres ist auch in unserem Unternehmen ein großer Erfolg, da sie benutzerfreundlich ist und Zeit einspart.“



Zentrale Softwareupdates und Geräteverwaltung



ZetesAres wird durch die MCL™ Mobility Platform, eine cloudbasierte Mobile Enterprise Application Platform (MEAP), optimiert. Über diese Plattform wird der gesamte Lebenszyklus der mobilen Infrastruktur, Anwendungen und Geräte verwaltet. Mit der Plattform können Organisationen Softwareupdates für alle Terminals zentral und simultan ausführen.







Zetes ist ein auf dem Gebiet der Identifizierungs- und Mobilitätslösungen hochspezialisiertes internationales Unternehmen. Das Wesentliche miteinander zu verbinden ist das Kerngeschäft: die physische und die digitale Welt, Kunden und ihre kritischen Daten sowie Verbraucher und Unternehmen, Bürger und Regierungen. Mit modernster Technologie hilft Zetes Kunden, ihre Prozesse zu beschleunigen und qualitativ zu verbessern und eine höhere Genauigkeit ihrer Daten zu erzielen, um sich in ihrem Geschäftssektor zu behaupten. Das macht Zetes gleichzeitig zum Pionier und zum Marktführer. Die Zetes Unternehmensgruppe hat ihren Hauptgeschäftssitz in Brüssel und beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter in 21 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. Zetes strebt stabiles Wachstum und langfristige Ertragskraft an. Die Umsätze im Jahr 2015 betrugen 258,2 Mio.€. Weitere Informationen unter www.zetes.de



Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes



Zetes revolutioniert die Zusammenarbeit moderner Lieferketten. Die Prozessoptimierungslösungen für Verpackung, Lagerung, Liefernachweis, Verkauf, Direktlagerservices und Lagerverwaltung werden alle mit der Track-and-Trace-Datenbank von Zetes verbunden und ermöglichen es Großunternehmen, Waren von der Produktion bis zum Endverbraucher nachzuverfolgen. Zetes hilft Unternehmen in bedeutender Weise, die globalen Tracking-Herausforderungen zu bewältigen, z. B. Serialisierung, Parallelmärkte, Sicherheit, gesetzliche Verpflichtungen und Schutz gegen Fälschungen. Zetes integriert modernste Cloud-Plattformen in seine hochmodernen Technologien, z. B. Bildgebung, Spracherkennung, RFID, Kodifizierung und mobile Endgeräte. Zetes ist ein zuverlässiger Partner, der dank seiner Zetes TotalCare- und Zetes TotalFinance-Services das perfekte Life-Cycle-Management für alle seine Lösungen anbieten kann.

