Der ‚trainerkoffer’ ist gepackt

(firmenpresse) - Bonn – Breites, jederzeit verfügbares Methodenwissen für lehrende und beratende Berufe bietet der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare mit der neuen Online-Datenbank ‚trainerkoffer’. Von der simplen Kennenlernübung bis hin zur komplexen Konfliktintervention recherchieren und finden Trainer, Berater oder Coachs in den über 3.000 Tools gezielt die Methode ihrer Wahl. Über 500 passende Bildmotive erleichtern die Visualisierung am Flipchart, im PowerPoint-Sheet oder der Teilnehmerunterlage. Der Dienst hält außerdem rund 80 Vertragsvorlagen für mehr Rechtssicherheit im Traineralltag bereit.



Wenn Unternehmen kurzfristig ein Training oder Coaching anfragen, geraten Anbieter bei der Konzeption rasch unter Zeitdruck. Wie hilfreich wäre jetzt ein vielseitiger Fundus mit frischen und praxiserprobten Anregungen. Unter www.trainerkoffer.de können nun Weiterbildner ebenso wie Lehrer oder unternehmensinterne Fachtrainer auf ein reiches methodisches Repertoire zurückgreifen, auf ergänzendes Bildmaterial für Handout- oder Flipchartgestaltung sowie auf Vorlagen für Verträge und AGB. ‚trainerkoffer’ liefert Ideen und Inspiration für Weiterbildende, auf die sie bequem auch unterwegs und mobil zugreifen können.



Nutzer entdecken teilnehmerorientierte Seminarmethoden, Übungen, Modelle oder Interventionen und erweitern ihren Blickwinkel auf bekannte Themen. Geht es an die konkrete Seminargestaltung, kann zielgerichtet nach passenden Modulen gesucht werden, indem nach sieben verschiedenen Kategorien gefiltert wird: Anlass, Gruppengröße, Format und mehr. Die Tools können auf allen Endgeräten mit einem PDF-Reader gelesen werden. Die über 500 handgezeichneten Bilder unterscheiden sich bewusst von den Hochglanz-Fotos gängiger Fotodatenbanken und sind in Stil und Inhalt an den Einsatz in Training und Beratung angepasst. Durch ihr kompatibles png-Format können sie auf farbige Hintergründe übertragen werden. Insbesondere für Einsteiger/-innen wertvoll sind die über 80 Vorlagen für Verträge und AGB im flexibel anpassbaren Word-Format. Sie decken auch spezifische Gegebenheiten ab, etwa die Haftungsrisiken bei Outdoor-Trainings.





Die Preise der meisten Downloads liegen je nach Umfang zwischen 2 und 6 Euro.

Ganz besonders profitieren die Abonnenten der Fachzeitschrift ‚Training aktuell’ von dem neuen Dienst. Sie erhalten einen Preisnachlass von 50 Prozent auf jeden getätigten Download.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die managerSeminare Verlags GmbH ist ein auf die Qualifizierung von Mitarbeitern, Führungskräften und Weiterbildnern spezialisierter Fachverlag. Neben Fachliteratur zur Trainerqualifizierung bringt der Bonner Verlag das derzeit auflagenstärkste Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie die Zeitschrift für Trainer, Berater und Coachs „Training aktuell“ heraus und ist Träger der Datenbanken www.WeiterbildungsProfis.de, www.seminarmarkt.de, www.trainerkoffer.de und www.miceguide.com. Darüber hinaus ist die managerSeminare Verlags GmbH Veranstalter des Branchenkongresses „Petersberger Trainertage“, der einmal jährlich stattfindet.



managerSeminare.de – Das Weiterbildungsportal



managerSeminare Verlags GmbH

Pressestelle / Michael Busch

Endenicher Straße 41

D-53115 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 9 77 91-0

Fax: +49 (0)228 / 61 61 64

presse(at)managerseminare.de



