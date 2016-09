CONTACT Software und Robert Bosch Engineering & Business Solutions werden Partner

(firmenpresse) - CONTACT Software erhöht seine Schlagkraft im Bereich "Professional Services" durch eine strategische Partnerschaft mit Robert Bosch Engineering & Business Solutions Private Ltd. (RBEI). Die 100%ige Tochter der Robert Bosch GmbH mit Hauptsitz im indischen Bangalore hat langjähriges, tiefes Know-how im PLM-Umfeld und beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA.



Beide Unternehmen haben jetzt eine enge Zusammenarbeit auf internationaler Ebene vereinbart, die darauf abzielt globale Kunden mit Prozessberatung, Software und Dienstleistungen bei Themen wie Product Lifecycle Management (PLM), Industrie 4.0 oder dem Internet der Dinge (IoT) umfassend zu unterstützen.



"Robert Bosch Engineering & Business Solutions ist eine ideale Erweiterung unseres Global Ecosystem: Das Unternehmen ist international sehr gut aufgestellt und somit ein perfekter Service-Partner insbesondere für unsere globalen Kunden", sagt Michael Sanjay Murgai, der bei CONTACT Software das Geschäftsfeld International Sales & Partnermanagement leitet. Geschulte Experten von RBEI unterstützen CONTACT schon heute in Kundenprojekten - u.a. in Deutschland, Indien und der Türkei.



RBEI ist ein Engineering Technology Center der Bosch Gruppe, an dem exzellent ausgebildete Mitarbeiter innovative Lösungen für die globalen Märkte der Branchen entwickeln, die auch CONTACT Software vorrangig adressiert: Automotive, Manufacturing, High-Tech und Healthcare.



Vor diesem Hintergrund sieht das CONTACT-Management viel Potenzial für einen strategischen Ausbau der Partnerschaft, unter anderem im Bereich der Softwareentwicklung und bei Themen wie Industrie 4.0 oder IoT. "Es gibt sehr gute Anknüpfungspunkte und Synergien zwischen CONTACT und RBEI, die wir im Sinne unserer lokalen wie internationalen Kunden und Märkte nutzen wollen", betont Murgai.





CONTACT Software ist der führende Anbieter von offener Standardsoftware für den Innovationsprozess. Unsere Mission heißt "Create.Together." - Best-in-Class-Lösungen für die kollaborative Produktentwicklung und IoT. Unsere Produkte helfen, Projekte zu organisieren, Prozesse verlässig auszuführen und weltweit mit virtuellen Produktmodellen zusammenzuarbeiten. Unsere offene Technologie und Architektur sind ideal, um sie mit anderen IT-Systemen wie ERP oder Tools wie CAx zu integrieren und Geschäftsprozesse durchgängig zu unterstützen. Wir hören zu und sind stolz auf viele langjährige Kundenbeziehungen.

