Bei PC-Problemen sofort zum PC-Doktor!

(firmenpresse) - Welcher unbedarfte PC-Nutzer, der nicht allzu viel Ahnung vom Inneren eines PCs und seiner Technik sowie Software hat, kennt nicht das Problem des mutmaßlichen PC-Super-GAUs?



Oftmals heißt es dann nach einigen Versuchen: "Rien ne va plus! - nichts geht mehr" und das Spiel oder die Arbeit am PC ist aus und vorbei.



Leider treten diese Computerstörungen zumeist dann auf, wenn man den Rechner am dringendsten braucht und auf ihn angewiesen ist. Hier hilft in und rund um Dortmund der PC-Doktor mit seinen umfassenden und heilenden PC-Kenntnissen schnell aus der Bredouille.



Herr Aleksander Jakubowski kam vor rund Jahren auf die Idee, sich nach seinem Eigenstudium der Informatik auf eine "computermedizinische" Tätigkeit - als PC-Doktor - zu verdingen, als er in seiner Freizeit das Gespräch zweier Computernutzer verfolgte. Der eine erzählte, er habe sich den Staatstrojaner zugezogen, der sein System sperrte und jegliche Nutzung unmöglich machte.



Er habe dann, wie angegeben, eine Zahlung über einen ihm unbekannten Geldtransfer vorgenommen und auf die Freischaltung seines PCs gewartet, die jedoch nie erfolgte. Da er dringend einen PC brauchte, habe er sich kurzerhand einen neuen gekauft und den alten mitsamt seiner Daten abgeschrieben und in den Keller verbracht. Es tue ihm sehr leid um seine Dissertation, die ohne Sicherheitskopie auf dem gesperrten PC ruhe. Als Herr Jakubowski dieses vernahm, mischte er sich kurzerhand in das Gespräch ein und bot seine Dienste zur Rettung der Daten als PC-Kenner an.



Freudig über die angebotene Hilfe willigte der "Staatstronajaner-Betrogene" ein und Aleksander Jakubowski sicherte innerhalb einer halben Stunde nicht nur das wichtige Dokument, sondern beseitigte zugleich den Virus "Staatstrojaner" und stellte das System vollkommen einsatzbereit wieder her.



Hätte der Betrogene vorher Kontakt zu Herrn Jakubowski gehabt, so hätte er sich die 100 ? Zahlung an den Geldtransfer gespart, den Kauf eines neuen PCs zu 300 ? und vor allem die Nerven, die die ganze Aktion ihn gekostet hat. Freiwillig wollte der Betrogene Herrn Aleksander Jakubowski 100 ? für die Rettung seiner Daten und Wiederherstellung seines PCs überreichen, Herr Jakubowski verweigerte jedoch die Summe und nahm nur die Hälfte - 50 ? - als Aufwandsentschädigung an.





So ist Herr Jakubowski auf die Idee gekommen, vielen Nutzern mit seinem Dienst als PC-Doktor zu helfen und bietet seit über 10 Jahren seine Dienste auch mobil in Dortmund und Umgebung, wie in Unna, Castrop-Rauxel, Witten, Lünen und Bochum an - sein Festpreis ist dabei bei der Summe von knapp 50 ? geblieben.



Seine Leistungen umfassen neben der geschwinden Fehlerbeseitigung von Hard- und Software bei Windows-PCs auch die Systemaufrüstung, den Teileaustausch und Installationen.

Für die Zukunft plant Herr Aleksaner Jakubowski auch die Reparatur, Aufrüstung und Hilfe für Smartphones und Tablets.





Auch Notebookprobleme behebt der PC Reparatur Notdienst in Dortmund als PC Doktor Jakubowski meist innerhalb von 48 Stunden. Jede Computer- und Notebook-Reparatur wird zum sagenhaften Festpreis von 49,90 ? abgewickelt!



Die zahlreichen ? positiven Kundenbewertungen beweisen die Güte des Dienstes "PC Reparatur Notdienst Jakubowski", der schnell und günstig Abhilfe bei jedweden PC-Problemen schafft.



Deshalb sollte jeder PC-Nutzer im Ruhgebiet sich die Rufnummer des PC Reparatur Notdienstes an seinen PC heften, denn im Notfall hilft "PC Doktor Jakubowski" fachkundig, geschwind und günstig aus Krisensituationen am Computer heraus.







http://www.dein-pc-doktor.de



Die Firma "PC Doktor Jakubowski" in Dortmund bietet sein über 6 Jahren professionelle und

preisgünstige Computer und Notebook Reparaturen an. Der Service richtet sich sowohl an Privat und Geschäftskunden. Der mobile Vor-Ort-Service steht in Dortmund, Brambauer, Lünen,

Bochum,. Witten, Herdecke, Hagen, Unna und in der Umgebung zu verfügung.



PC Doktor A. Jakubowski

Auf der Linnert 27, 44149 Dortmund

Firma: PC Doktor A. Jakubowski

Ansprechpartner: Aleksander Jakubowski

Stadt: Dortmund

Telefon: 0157/38505728



