Kreuzfahrt: Ungebrochene Faszination des Luxus auf hoher See

Kreuzfahrt: Mischung von Naturschönheiten, entspannten Badefreuden und Besichtigungstouren (Bildquel

(firmenpresse) - Die Faszination der Kreuzfahrtschiffe ist ungebrochen. Mehr und mehr Menschen zieht es auf den luxuriös ausgestatteten Schiffen hinaus aufs Meer und an die Küsten der Welt.



Ob spektakuläre Traumstrände, wildromantische Fjorde oder pulsierende Metropolen, von den Kreuzfahrten geht eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Die Mischung von Naturschönheiten, entspannten Badefreuden und Besichtigungstouren an Land machen den Reiz von Kreuzfahrten aus. Für Abwechslung und Unterhaltung ist jederzeit gesorgt. Die Webseite www.kreuzfahrten24.today (http://www.kreuzfahrten24.today) hat die beliebtesten Ziele und Routen zusammengestellt:



Östliches Mittelmeer



Das Mittelmeer mit seinem warmen und gleichzeitig milden Klima, seinen vielen Stränden und den kulturellen Sehenswürdigkeiten steht immer noch an erster Stelle, wenn es um Kreuzfahrtziele geht. Insbesondere die griechische Inselwelt, die östliche Ägäis und die türkische Riviera erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.



Westliches Mittelmeer



Von Genua, Civitavecchia oder Barcelona aus stechen die Luxusliner in See und steuern Badeziele und pulsierende Touristenmetropolen mit historischer Tradition und mediterranem Flair wie Palma de Mallorca, Marseille oder Malta an.



Nordsee



Die raue Nordsee gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Insbesondere Städtetouren nach Oslo, in die Fjorde oder an das Nordkap sind ein faszinierendes Erlebnis. Aber auch Fahrten zu den Faröer-Inseln oder rund um Großbritannien und Irland herum bieten viel Erholung und spektakuläre Aussichten.



Kanaren



Unter äquatorialer Sonne den Luxus auf einem Kreuzfahrtschiff genießen, dies bieten Touren nach Teneriffa, Lanzarote oder Gran Canaria. Jede Insel ist hier anders gestaltet und verbindet landschaftliche Schönheit mit einem entspannten Badeurlaub.



Ostsee



Von Kiel aus starten die Luxusliner zu Fahrten über die kleine Ostsee zu geschichtsträchtigen Orten wie St. Petersburg, Stockholm oder Helsinki. Tallin in Estland oder Riga in Lettland stehen zunehmend auf dem Programm. Insbesondere in den Sommermonaten mit den langen nordischen Nächten sind diese Fahrten ein Erlebnis.





Westliche Karibik



Von Miami aus zählen Kreuzfahrten in die westliche Karibik mit ihren feinsandigen Palmenstränden oder Ziele in Mexiko zu den begehrtesten Reisezielen. Unter tropischer Sonne wird das breite Erholungsangebot auf den Schiffen optimal genutzt.



Westküste der USA



Zu den Höhepunkten aller Kreuzfahrttouristen zählen nach wie vor Kreuzfahrten von Los Angeles oder San Diego aus nach Mexiko an die pazifischen Strände und Hafenstädte. In nördlicher Richtung fahren die Schiffe an die atemberaubenden Küsten von Alaska und in die unberührte Fjordlandschaft. Das Unterhaltungs-und Spielangebot auf den Schiffen ist hier zudem sehr groß.



Dies ist nur eine kleine Auswahl von www.reisebuero24.reisen (http://www.reisebuero24.reisen) und ein Vorgeschmack auf die eigentlich kaum zu beschreibenden Erlebnistouren der Kreuzfahrten. Egal ob Ziele in der Kälte des Nordens mit dem faszinierend Licht oder unter tropischer Sonne, Kreuzfahrten bieten an Bord eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen, optimalen Wellness- und Sportangeboten, sowie erholsame Ruhe oder Amusement. Daneben können die spektakulären Aussichten auf atemberaubende Küsten, Landgänge zu faszinierenden Sehenswürdigkeiten, entspannende Strandtage und Einkaufsmöglichkeiten genossen werden.



Marc Langguth



http://www.kreuzfahrten24.today



http://www.reisebuero24.reisen





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.domainregistry.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



Kontakt: Secura(at)domainregistry.de

http://www.domainregistry.de





ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura(at)web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Secura GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

secura(at)domainregistry.de

+49 221 2571213

http://www.domainregistry.de



Datum: 20.09.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1402535

Anzahl Zeichen: 3753

Kontakt-Informationen:

Firma: Secura GmbH

Ansprechpartner: Hans-Peter Oswald

Stadt: Köln

Telefon: +49 221 2571213





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung