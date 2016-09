Rund 33 Millionen Euro gewonnen: Neuer Lotto-Multimillionär hatte "schlaflose Nächte"

(ots) - Er ist von seinem Glück immer noch völlig

überwältigt: Knapp eine Woche nach seinem großen Lotto-Coup hat sich

der neue Multimillionär aus dem Sauerland gemeldet. "Ich kann es

immer noch nicht so richtig fassen", sagte der Tipper im Gespräch mit

WestLotto. "Ich hatte ein paar schlaflose Nächte."



Bei der zweiten Zwangsausschüttung in der Geschichte von LOTTO

6aus49 räumte er vergangenen Mittwoch genau 32.759.747,40 Euro ab.

Mit seinen persönlichen Glückszahlen - die er seit vielen Jahren

spielt - knackte er den Jackpot. Da bundesweit kein Spieler zum 13.

Mal in Folge einen Volltreffer landete, reichten ihm dafür sechs

Richtige. "Mit einem Millionengewinn hätte ich nie gerechnet", so der

Sauerländer.



Genaue Pläne, was er mit dem Geld machen will, hat der Glückspilz

noch nicht. Eventuell werde er sich jetzt ein Haus kaufen, sagte der

Tipper aus NRW als WestLotto ihm bestätigte, dass er nun

Multimillionär ist.



Andreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto: "Wir

stehen in Kontakt zu dem Gewinner. Nachdem alles geprüft wurde, wird

ihm das Geld in den nächsten Tagen auf sein Konto überwiesen."







