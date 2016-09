WAZ: Gabriel: Spitzengespräch der Handelschefs war "überfällig"

(ots) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel begrüßt den

für Donnerstag geplanten Handelsgipfel, der die Zerschlagung der

Mülheimer Supermarktkette Kaiser's Tengelmann in letzter Minute

verhindern soll. "Das Spitzengespräch aller Beteiligten ist notwendig

und war überfällig", sagte der SPD-Vorsitzende der Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe).



Vorrang müssten Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte der 16.000

Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann haben. "Allein in

Nordrhein-Westfalen sorgen sich 3000 Beschäftigte um ihren

Arbeitsplatz", sagte Gabriel der WAZ. Er fordert die Beteiligten auf,

sich Zeit für die Aushandlung eines Kompromisses zu nehmen. "Wenn

jetzt die Bereitschaft zu konstruktiven Gesprächen da ist, die vorher

fehlte, ist das zu begrüßen", so Gabriel.



Durch eine Sondergenehmigung hatte der Wirtschaftsminister die

Fusion von Edeka und Kaiser's Tengelmann gegen das Votum des

Bundeskartellamts unter Auflagen erlaubt. Nach einer Klage unter

anderem von Rewe stoppte das Oberlandesgericht Düsseldorf die

Übernahme vorläufig. Edeka und Tengelmann wollen Rewe nun dazu

bewegen, die Klage zurückzuziehen.







