Morningstar gibt Steyler Aktienfonds fünf Sterne

(firmenpresse) - Spitzenwertung auch für das angewandte Nachhaltigkeitsprofil



Der Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien (I) ist von der renommierten Ratingagentur Morningstar mit der Bestwertung von fünf Sternen ausgezeichnet worden. Auch das Nachhaltigkeitsprofil erreichte die höchste Einstufung.



(Sankt Augustin, 20.09.2016) Die Ratingagentur Morningstar analysiert die Wertentwicklung vergleichbarer Fonds unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken. Die Untersuchungsmethode ist laut Morningstar so angelegt, dass die Leistung der Fondsmanager für das Ergebnis mehr zählt als ein günstiges Marktumfeld. „Die maximale Ausbeute mit fünf Sternen für die Performance und fünf Globen für Nachhaltigkeit beweist wieder einmal, dass sich nachhaltiges Investieren auch ökonomisch lohnt“, sagt Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank und Mitglied im Ethik-Anlagerat des Fonds. „Ein großes Kompliment geht insbesondere an unseren Fondsmanager Martin Kluge bei Warburg Invest.“



Risikobereinigte Rendite zählt

Fünf Sterne stehen bei Morningstar für die besten zehn Prozent in der Vergleichsgruppe. Verglichen werden Fonds mit einem ähnlichen Investitionsschwerpunkt. Für das Rating wird die risikobereinigte Rendite ermittelt („Morningstar Risk-Adjusted Return“). Aufgrund anderer Kostenstrukturen können die Retail- und die institutionelle Tranche eines Fonds unterschiedlich abschneiden. Dementsprechend erhielt die R-Tranche des Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien vier Sterne, also einen weniger als die I-Tranche.



Das detaillierte Ergebnis finden Sie hier: http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P2XI



Hintergrund:

Die Steyler Fair und Nachhaltig - Fonds

Mit ihren Fair und Nachhaltig - Fonds (FuN - Fonds) ermöglicht die Steyler Ethik Bank Anlegern, gezielt in Werte von Unternehmen und Staaten zu investieren, die sozial und ökologisch vorbildlich handeln. Nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz werden dazu die nachhaltigsten Unternehmen einer Branche in das Anlageuniversum aufgenommen. Die Auswahl trifft ein Ethik-Anlagerat auf Grundlage von Nachhaltigkeitsratings. Bestimmte Kriterien wie etwa die Beteiligung an Rüstungsgeschäften oder Kinderarbeit schließen allerdings ein Investment generell aus. Zur FuN-Fondsfamilie gehören ein Aktien-, ein Renten- und ein Mischfonds („Stiftungsfonds“). Aufgrund der Anlageausrichtung unterliegen die Fonds den Kursschwankungen des möglichen Anlageuniversums.





Mehr dazu unter: www.fun-fonds.de



