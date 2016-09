Matcha - inspired by Christmas:

(firmenpresse) - Wer kennt ihn nicht - den herrlichen und unverzichtbaren Duft nach frisch gebackenen, weihnachtlichen Leckereien. Mit den neuen Rezept- und Geschenkideen von aiya - THE TEA erhalten Sie kreative Inspirationen, um sich mit Ihren Liebsten auf diese wundervolle Zeit einzustimmen.



Einen garantiert unvergesslichen Genussmoment entdecken Sie mit den Matcha Crinkle Cookies. Nicht nur für den eigenen Verzehr sind sie super geeignet - die Cookies lassen sich leicht in Form einer hübschen Backmischung verschenken. Auch die Matcha Rocky Road Bars sind echte Hingucker. Die Mischung aus Matcha, weißer Schokolade, Beeren, Nüssen und Mini Marshmallows lassen das Herz jeder Naschkatze höher schlagen.



Schnell gemacht und himmlisch lecker sind die Matcha-Butterkekse. Die fertigen Sterne lassen sich wunderbar als dekorativer Weihnachtsbaum gestalten. Der Baum eignet sich ideal als weihnachtliche Deko sowie als tolles Gastgeschenk. Die Step-by-Step-Anleitung entnehmen Sie bitte der Rezeptübersicht. Wer lieber eine dezente Mischung aus Süß und Salzig mag, greift zu den Matcha-Salzbrezeln. Auch für diejenigen, die sich über eine bittere Note freuen, ist ein passendes Rezept dabei: die Eierlikörtrüffel mit Matcha. Sie überzeugen mit einer Mischung aus herrlich süßem und einem dezent bitteren Geschmack.



Unter folgendem Link finden Sie die entsprechende Meldung mit einem Download-Link für alle Rezepttexte und -bilder, sowie einer kurzen Video-Anleitung zum Keksbaum für die kalte, aber gemütliche Vorweihnachtszeit mit Matcha by aiya - THE TEA.



Zur Meldung und zum Download (https://www.adpublica.com/#/de/news-stories/food/matcha-inspired-by-christmas/)



Übrigens: Das komplette Sortiment von aiya - THE TEA ist im neuen Webshop unter www.aiya-europe.com erhältlich.





