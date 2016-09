Aus dem Urlaub voll motiviert zurück an den Arbeitsplatz

-- /via Jetzt-PR/ --

eTriggs für Performance im Beruf

(firmenpresse) - Der Urlaub ist vorbei, der erste Arbeitstag beginnt, die Gedanken hängen den letzten Reiseerinnerungen nach. Vielen fällt es nach dem Sommerurlaub schwer, sich wieder mit ganzer Motivation in die Arbeit zu stürzen. Projekt- und Umsatzziele, knappe Timelines, Meeting-Marathon, hektische Betriebsamkeit - die Herausforderungen erscheinen nach dem Urlaub höher und vielfältiger. Die Projekt-Geschwindigkeit und Team-Dynamik kann man kaum beeinflussen, die persönliche Vorbereitung darauf schon.



Laut einer im Auftrag der pronova BKK vorgenommenen, repräsentativen Umfrage* sind 86 Prozent der Berufstätigen von Termindruck, Überstunden und durchgehender Erreichbarkeit betroffen - eine konstante Bewährungsprobe für die eigene Performance, das Time-Management und Organisationstalent. Deshalb und als Karriere-Beschleuniger sehen laut DAK Bevölkerungsbefragung** mehr als 25 % der Arbeitsnehmer leistungssteigernde Pharmaka inzwischen als legitime Hilfe an, die allerdings schwere Nebenwirkungen wie z.B. Depressionen verursachen können. Im Sinne der Gesundheit sollte die Leistungsfähigkeit deshalb vorbeugend gestärkt werden. Neuentwickelte Bioenergetik-Produkte fördern dazu gezielt die mentale Stärke und innere Balance, sodass mehr Energieressourcen auch für Hochphasen der Belastung zur Verfügung stehen.



Die pharmafreie Performance Bioenergetik des Herstellers eTriggs wird in Form eines Metallchips äußerlich auf der Haut aufgebracht. Das enthaltene Informationscluster stimuliert bzw. reguliert über Impulse an die Körperzellen die für den Energiefluss verantwortlichen Botenstoffe. Belastungen des Arbeitsalltags können so besser und gesünder gemeistert sowie Leistungsspitzen auch über einen längeren Zeitraum hinweg bewältigt werden. Die eTriggs Wirkung aktiviert sich nach Anbringung innerhalb eines Tages. Insgesamt hält der positive Effekt bis zu 3 Monate an, bevor die Wirkung langsam nachlässt. Grundsätzlich kann die Anwendung nach Bedarf wiederholt werden.





Die rezeptfreien Performance eTriggs sind für 198 EUR inklusive Versand erhältlich. eTriggs haben keine Nebenwirkungen, setzen keine chemischen Substanzen frei und sind auch für Allergiker geeignet.



Weitere Informationen sowie Bestellmöglichkeiten finden Interessenten unter www.etriggs.com



--



*Quelle: Studie "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2016" im Auftrag der pronova BKK

**Quelle: Studie DAK Bevölkerungsbefragung 2009







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.etriggs.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

eTriggs sind bioenergetisch programmierte Coins, die am Körper angebracht, den Kommunikationsfluss der körpereigenen Zellen und Rezeptoren positiv beeinflussen. Fehlende Informationen werden "getriggert", bioenergetische Störungen so beseitigt. Zur Verfügung stehen eTriggs für unterschiedliche Anwendungen und Problemstellungen - alle ohne Chemie und Nebenwirkungen. Die Anwendung ist ohne ärztliche Aufsicht möglich, erfolgt nur äußerlich und ist sehr einfach vorzunehmen. Im Produktportfolio befinden sich aktuell eTriggs als Unterstützung unter anderem zur Raucherentwöhnung, Gewichtsreduzierung, Stressresistenz, gegen Ängste und Panik. Die Wirkungsweisen von eTriggs werden kontinuierlich überprüft sowie auf weitere Bereiche erweitert. Die wissenschaftlichen Grundlagen auf denen eTriggs basiert, wurden 1950 entdeckt. Die Wirkungsweise entspricht vom Prinzip her der menschlichen Zellkommunikation. Menschliche Zellen tauschen zur Steuerung von Prozessen Milliarden von energetischen Impulsen aus. Nach diesem Prinzip übertragen eTriggs entsprechende Informationen an Körperzellen, um fehlende Impulse wieder zu initiieren oder Störungen zu beseitigen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

eTriggs s. à r. l.

Leseranfragen:

Rue des Caves 9a, 6718 Grevenmacher

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.09.2016 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1402554

Anzahl Zeichen: 2569

Kontakt-Informationen:

Firma: eTriggs s. à r. l.

Ansprechpartner: Holger Binz

Stadt: Grevenmacher

Telefon: +352-(0)26646823



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.