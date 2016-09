Frankfurter Rundschau: Flüchtlingen wirklich helfen

(ots) - Wenn die 193 Staaten die Erklärung der Vereinten

Nationen (UN) zum besseren Umgang mit Flüchtlingen und Migranten

ernst meinen, dann wird es Hilfesuchenden bald besser gehen. Wie viel

zu tun ist, zeigen einige Nachrichten. Jordanien lässt weitere 70 000

syrische Flüchtlinge nicht ins Land, weil es schon so viele

beherbergt und zu Recht darauf hinweist, dass wohlhabendere Staaten

weit weniger Menschen aufgenommen haben. EU-Staaten wie die

Niederlande nehmen Geld aus der Entwicklungshilfe, um Flüchtlinge in

Holland zu versorgen. Das Geld fehlt dann für Projekte, mit denen

Ursachen von Flucht beseitigt werden sollen. Und auf der griechischen

Insel Lesbos werden Tausende von Flüchtlingen nach einem Brand in der

dortigen Unterkunft obdachlos. Solche Nachrichten lassen den

deutschen Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) zu Recht eine

neue globale Flüchtlingspolitik fordern. Ein paar wohlklingende

Forderungen und Erklärungen reichen allerdings nicht, um die Misere

zu beenden.







