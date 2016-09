NEUIGKEITEN AUS COSTA RICA

Costa Ricas Artenvielfalt per Mausklick – Digitaler Atlas für Flora & Fauna · Auf Tuchfühlung mit Costa Ricas Unterwasserwelt · Das UNESCO Weltkulturerbe Costa Ricas: Präkolumbianische Siedlungen und Steinkugeln der Diquis · Costa Rica – Pionier im nachhaltigen Öko-Tourismus · Wachgeküsst vom Nasenbären: Willkommen im Nationalpark Corcovado · Hotel Springs Resort & Spa · Auf den Spuren von Kolumbus - Isla Quiribirí (Uvita) vor der Karibikküste

(firmenpresse) - Costa Ricas Artenvielfalt per Mausklick – Digitaler Atlas für Flora & Fauna

Costa Rica lockt mit großer Vielfalt auf kleinster Fläche! Obwohl die grüne Nation mit 51.000 Quadratkilometern nicht viel größer ist als das Bundesland Niedersachsen, beherbergt es fünf Prozent der weltweit bekannten Flora und Fauna. Wer sich schon vor seiner Abreise in das Herz Mittelamerikas einen Überblick über die Artenvielfalt verschaffen möchte, ist nur noch einen Mausklick entfernt: Alle in den letzten Jahren gesammelten Informationen über Vogelarten, Säugetiere, Amphibien und Pflanzen stehen ab sofort – sowohl in spanischer als auch in englischer Sprache – abrufbereit unter: www.crbio.cr. Der Atlas der Artenvielfalt von Costa Rica (CRBio) beinhaltet mehr als sechs Millionen Datensätze über Arten, mehr als 50.000 Bilder und etwa 5.000 Karteikarten mit Informationen rund um Pflanzen, Pilze und die Tierwelt Costa Ricas. Entstanden ist der digitale Atlas aus der Zusammenarbeit zwischen dem Instituto de la Biodiversidad, dem Laboratorium für Ornithologie an der Cornell University und mehr als 160 Institutionen aus 34 Ländern.

ABENTEUER UND KULTUR

Auf Tuchfühlung mit Costa Ricas Unterwasserwelt

Sie ist geheimnisvoll, faszinierend und bunt: Die Unterwasserwelt. Wer den Sprung in die Tiefe wagt, fühlt sich meist wie in einem anderen Kosmos – alle Sinne auf Empfang. Costa Rica bietet mit seinen beiden vielseitigen und langen Küstenlinien sowohl am Pazifik wie auch an der Karibikseite, zusammen mit dem tropischen Klima, das ideale Ziel für Taucher und Naturliebhaber, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Schönheiten in der Tiefe sind. Das im Golf von Papagayo liegende Guanacaste ist geradezu prädestiniert für einen Tauchgang und zählt nicht ohne Grund zu den Top-Tauchplätzen des Landes. Als echter Geheimtipp gelten die Isla de Caño, eine kleine Insel vor der Westküste im Pazifischen Ozean der südlichen Osa Halbinsel, und die unbesiedelte Isla del Coco – knapp 500 Meter vor der Pazifikküste – die als Eldorado für Taucher bekannt ist.



Das UNESCO Weltkulturerbe Costa Ricas: Präkolumbianische Siedlungen und Steinkugeln der Diquis

2014 deklarierte die UNESCO sie als Weltkulturerbe – außerdem gelten sie als das Nationalsymbol des Landes: Die sogenannten Präkolumbianischen Siedlungen und Steinkugeln der Diquis. Laut Experten handelt es sich um einzigartige archäologische Zeugnisse aus vorspanischer Zeit zwischen 500 und 1.500 Jahren n. Chr. Darüber hinaus repräsentieren die Steinkugeln der Diquis – ihr Durchmesser beträgt 2,5 Meter – die kulturellen und künstlerischen Traditionen der indigenen Gesellschaften. Über die Bedeutung und Herstellungsweise sind sich die Forscher bis heute nicht einig. Diese Siedlungen wurden als erste Weltkulturerbe-Stätte im ganzen Land erklärt. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: whc.unesco.org/en/list/1453.

NACHHALTIGKEIT UND NATUR

Costa Rica – Pionier im nachhaltigen Öko-Tourismus

Das tropische Naturreiseziel Costa Rica gilt als Pionier und Vorreiter im nachhaltigen Öko-Tourismus und ist ein Vorbild für Zentralamerika und die Welt. Im Jahr 2015 erzeugte Costa Rica 99 Prozent seines Stroms bereits aus erneuerbaren Energien und möchte bis 2021 kohlendioxidneutral werden. Costa Rica trägt durch das im Jahre 1996 eingeführte "CST"-Zertifizierungsprogramm für nachhaltigen Tourismus zur internationalen und globalen Entwicklungslösung bei und gilt als Vorzeigebeispiel für die Förderung und Umsetzung des nachhaltigen Tourismuskonzeptes. Reisende erkennen so nachhaltig agierende und zertifizierte Unternehmen – bisher wurden schon über 300 ausgezeichnet. Neben dem erfolgreichen nachhaltigen Tourismus sollen landwirtschafte Produkte wie Kaffee und Bananen kohlendioxidneutral produziert werden. Eine weitere Maßnahme hierfür ist die Umsetzung von Windenergie in Tilarán und im Valle Central. Diese Region hat sich in den letzten Jahren als Entwicklungsort von Windanlagen profiliert. Neben diesen Zonen sind weitere Projekte in Tierras Morenas in Planung. Costa Rica überzeugt nicht zuletzt mit einem legendären Artenreichtum: Auf 51.100 qm² finden sich fünf Prozent der Flora und Fauna unseres Planeten. Mehr als ein Viertel des Landes steht unter Naturschutz: Es gibt 29 Nationalparks sowie zahlreiche private Naturschutzreservate.

Wachgeküsst vom Nasenbären: Willkommen im Nationalpark Corcovado

National Geographic bezeichnet ihn als den „Intensivsten Ort der Welt“: Der Nationalpark Corcovado gilt als der wildeste Nationalpark des Landes und Epizentrum der Artenvielfalt Costa Ricas. Naturliebhaber aus aller Welt kommen her, um sich der atemberaubenden Flora und Fauna zu nähern – mit unglaublichen drei Prozent der weltweiten Biodiversität. Der Zugang zum Park ist nur in Begleitung eines autorisierten Guides gestattet. Die weniger abenteueraffinen Besucher können den Park auch mit dem Boot anfahren und den Weg über Wasser genießen. Aktive unternehmen mehrtägige Wanderungen und haben die Möglichkeit, in Rangerstationen oder einfachen Basecamps zu übernachten. Es gilt: Stets die Augen offen zu halten – auch das ein oder andere gefährdete und gefährliche Exemplar lässt sich gerne mal hier blicken. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: www.visitcostarica.com/ict/paginas/pacifico_sur.asp

WOHLBEFINDEN

Hotel Springs Resort & Spa

Im Norden Costa Ricas, nur zwei Stunden von San José entfernt, liegt das Hotel Spring Resort & Spa. Es bietet die perfekte Kombination aus Ruhe, Komfort und üppigem Tropenwald. Aus nahezu jeder Ecke der Anlage eröffnet sich dem Besucher ein atemberaubender Ausblick auf den Vulkan Arenal. Das Hotel verfügt über das höchste Niveau des CST-Nachhaltigkeitszertifikats. Die Annehmlichkeiten des Hauses werden um einen Ruhe- und Erholungsbereich ergänzt. Auch die Herzen aller Wassersportler schlagen hier höher. Nach einem Tag voller Aktivitäten laden die hoteleigenen Thermalbäder zu Ruhe und Entspannung ein. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: www.thespringscostarica.com/

DESTINATION DES MONATS

Auf den Spuren von Kolumbus – Isla Quiribirí (Uvita) vor der Karibikküste

Dass dieses Inselgebiet 1985 zum Nationaldenkmal erklärt wurden, kommt nicht von ungefähr: die kleine Isla Quiribirí war da erste Ort, den Christoph Kolumbus 1502 bei seiner vierten Reise erreichte. Vermutlich aufgrund des gezeigten Reichtums der Eingeborenen, mit denen Columbus in Kontakt getreten ist, und nicht zuletzt wegen der üppig-tropischen Landschaft, nannte er das Land „Costa Rica“ – zu Deutsch „reiche Küste“. Charakterisiert ist sie durch ihre idyllische Landschaft, samt der tropischen Vegetation sowie der felsigen Konturen der Korallenriffe. Für Tagesausflügler aus der Hafenstadt Puerto Limón bietet der Strand die optimalen Voraussetzungen, den Alltag für kurze Zeit zu vergessen. Die Herzen aller Taucher und Surfer schlagen hier ebenfalls höher.



Über Costa Rica:

Das Land Costa Rica liegt eingebettet zwischen dem pazifischen und dem karibischen Meer. Die beiden Ozeane sind 320 Kilometer voneinander entfernt. Das Mikroklima und die Vielfalt der Landschaften, die der Besucher an einem einzigen Tag erleben kann, macht dieses Land zu einem wahren Urlaubsparadies. Auf einer Fläche von nur 51.000 km2 findet der Reisende Sonne, Strand, Abenteuer, Natur und Kultur – notwendige Voraussetzungen, um dem Geschmack von tausenden Touristen, die in Costa Rica den idealen Urlaubsort gefunden haben, gerecht zu werden.



global communication experts

