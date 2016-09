GENIVI Alliance kündigt neues Open Source Fahrzeugsimulatorprojekt an

(ots) - Die GENIVI Alliance,

eine gemeinnützige Allianz, die sich auf die Entwicklung einer

offenen In-Vehicle Infotainment (IVI)- und Konnektivitätsplattform

für die Transportbranche konzentriert, kündigte heute den Start des

GENIVI Vehicle Simulator (GVS) Open Source Projekts an, für das ab

sofort der Code für Entwickler und Endanwender verfügbar ist.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160720/391617LOGO



Das GVS Projekt

(https://at.projects.genivi.org/jira/secure/Dashboard.jspa) und der

anfängliche Quellcode, der von der Elements Design Group, San

Francisco, und dem Jaguar Land Rover Open Software Technology Center

in Portland, Ore., entwickelt wurde, sind ein Open Source,

erweiterbarer Fahrsimulator, der Anwendern hilft, die

Benutzeroberfläche eines IVI-Systems unter simulierten

Fahrkonditionen sicher zu entwickeln und zu testen.



"Es gibt eine Reihe potenzieller Nutzungsmöglichkeiten für diese

Anwendung, aber wir sind der Meinung, dass der GVS der zurzeit

umfassendste, verfügbare Open Source Fahrzeugsimulator ist", sagte

Steve Crumb, Executive Director der GENIVI Alliance. "Zunächst wird

er für den Test der Benutzeroberfläche unserer GENIVI Development

Plattform in einem virtuell simulierten Umfeld verwendet und er soll

uns dabei helfen, erforderliche Designänderungen schnell und

effizient zu identifizieren und umzusetzen."



Der GVS steht allen Personen offen, die an der Software mitwirken,

dazu beitraten oder sie einfach verwenden möchten, und er bietet ein

realistisches Fahrerlebnis mit einigen einzigartigen Funktionen,

darunter:



- Hindernisse - Hindernisse können vom Administrator während der

Fahrt ausgelöst werden. Wenn der Fahrer im virtuell simulierten

Umfeld auf ein Hindernis auffährt, wird das Ereignis als ein

Verstoß registriert, der nach der Fahrsitzung überprüft werden



kann.

- Registrierung von Verstößen - Es kann eine Reihe von Verstößen

registriert werden, darunter das Überfahren von Stoppzeichen oder

roten Ampeln, wenn Fahrzeuge durchgehende Mittelstreifen auf

Landstraßen überfahren oder mit dem Gelände, anderen Fahrzeugen

oder Hindernissen kollidieren, etc.

- Interaktionsüberprüfung - Am Ende jeder Fahrsitzung können der

Administrator und der Fahrer sämtliche Übertretungen der letzten

Sitzung überprüfen, wofür Screenshots mit der Übertretung zusammen

mit den jeweiligen Fahrzeugdaten angezeigt und gespeichert werden.



Weitere Informationen, den Code oder die Möglichkeit, Ihren

eigenen Fahrzeugsimulator einzurichten, finden Sie unter

projects.genivi.org/gvs (https://at.projects.genivi.org/wiki/display/

PROJ/GENIVI+Vehicle+Simulator).



Über die GENIVI Alliance



Die GENIVI Alliance (http://www.genivi.org/) ist eine

gemeinnützige Allianz, die sich auf die Entwicklung einer offenen

In-Vehicle Infotainment (IVI)- und Konnektivitätsplattform für die

Transportbranche konzentriert. Die Allianz bietet ihren Mitgliedern

eine weltweite Networking-Gemeinschaft von mehr als 140 Unternehmen,

die Stakeholder im Bereich vernetzter Fahrzeuge mit Entwicklern der

Weltklasse in einem Kooperationsumfeld verbindet, das zu kostenloser,

Open Source Middleware führt. Der Hauptsitz von GENIVI befindet sich

in San Ramon Calif.



Medienkontakt - GENIVI Alliance:

Craig Miner

GENIVI Alliance

+1.248.840.8368

cminer(at)quell.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

GENIVI Alliance

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 16:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1402560

Anzahl Zeichen: 3782

Kontakt-Informationen:

Firma: GENIVI Alliance

Stadt: Das Projekt testet eine neue Anwenderschnittstelle für die GENIVI Development Plattform (GDP) unter





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung