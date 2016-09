IT & Hardware & Software & TK

HFO Telecom AG: Aufsichtsrat - Handke folgt auf Schaller

Turnusgemäßer Wechsel auf eigenen Wunsch

(PresseBox) - Auf eigenen Wunsch ist nach Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode Erich Schaller aus dem Aufsichtsrat der bayerischen HFO Telecom AG ausgeschieden. Sein Nachfolger ist Jürgen Handke, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Hof.

In der am 28. Juli 2016 abgehaltenen, ordentlichen Hauptversammlung der HFO Telecom AG hat sich aus Altersgründen das langjährige Aufsichtsratsmitglied Erich Schaller nicht mehr zur turnusgemäß anstehenden Neuwahl zum Aufsichtsrat gestellt.

Die übrigen bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich wieder zur Wahl gestellt und wurden, ebenso wie Jürgen Handke, einstimmig gewählt. Der Aufsichtsrat ist mit Verlagsmanagern und Bankdirektoren besetzt und demgemäß fachlich sehr gut auf-gestellt.

Erich Schaller bildete gemeinsam mit Frankenpost-Geschäftsführer Ulf Kiegeland und Gerhard Lindner den Aufsichtsrat der HFO. Den Vorsitz übernahm damals Gerhard Lindner, Leiter der Rechtsabteilung bei der Sparkasse Hochfranken, der dieses Amt auch weiterhin innehaben wird. Auch Ulf Kiegeland wird Aufsichtsrat bei der HFO Telecom bleiben.

Lindner dankte Schaller für seine Arbeit im Gremium und erinnerte an die Meilensteine der Gremiumsarbeit: ?Die Umstellung der HFO Telecom im Jahr 2006 auf eine AG lief reibungslos. Daran hat Erich Schaller einen großen Anteil?. HFO-Vorstandsvorsitzender Achim Hager stimmte Lindner voll zu und ergänzte: ?Auch ich danke Erich Schaller. Ich wünsche ihm alles Gute!?



Die HFO Telecom AG wurde 1997 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 130 Mitarbeiter. Telefon-Komplettanschlüsse, Mobilfunk, Internet und Energie sind die vier Kernbereiche der HFO Telecom. Die Tochtergesellschaft Epsilon Telecom ist Deutschlands größter Mobilfunk-Distributor für Geschäftskunden. Hinter der HFO stehen mit der Sparkasse Hochfranken, der VR Bank Hof eG, der Frankenpost Verlag GmbH, der Contract Consulting GmbH, Finanzvorstand Jörg Böckel und Vorstandschef Achim Hager insgesamt sechs Gesellschafter.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 16:23

