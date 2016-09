Norwegian Cruise Line bei den World Travel Awards als North America’s und Caribbean’s Leading Cruise Line ausgezeichnet

(firmenpresse) - Wiesbaden/Frankfurt am Main, im September 2016. Im Rahmen der diesjährigen „Caribbean & North America Gala Ceremony" der World Travel Awards, die an diesem Sonntagabend in Ocho Rios, Jamaika, stattfand, wurde Norwegian Cruise Line erstmals als North America’s Leading Cruise Line sowie zum vierten Mal in Folge als Caribbean’s Leading Cruise Line ausgezeichnet.

„Wir sind äußerst stolz, bei den World Travel Awards als eines der allerbesten Unternehmen der Reisebranche gewürdigt worden zu sein, und wir feiern unsere erstmalige Auszeichnung als North America’s Leading Cruise Line“, erklärte Andy Stuart, President und Chief Operating Officer von Norwegian Cruise Line. „Wir danken den vielen Branchenexperten, die für uns gestimmt haben, und wir werden weiterhin hart dafür arbeiten, dass jeder Gast, der mit uns eine Kreuzfahrt unternimmt, einen unvergesslichen Urlaub erlebt."

Seit 1993 werden die World Travel Awards für herausragende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche vergeben. Mit der Auszeichnung werden Reiseunternehmen für ihre überragenden Produkte und Leistungen im Bereich Kundenservice gewürdigt. Die jährlich stattfindende Preisverleihung erfolgt auf der Grundlage einer weltweiten Abstimmung unter Tausenden von Endkunden und Tourismus-Fachleuten.

Die vierzehn Schiffe von Norwegian bieten eine Vielzahl faszinierender Premium All Inclusive Kreuzfahrten von der Karibik bis zum Panamakanal, von Europa bis Kap Horn, vom Mittelmeer bis zum Fernen Osten und nach Asien. Acht Schiffe von Norwegian, darunter die beiden jüngsten Schiffe der Flotte, die Norwegian Escape und die Norwegian Getaway, starten in der Winter-/Frühjahrssaison 2016/2017 von ihren Heimathäfen New York, Tampa, Port Canaveral (Orlando), New Orleans und San Juan, Puerto Rico zu Kreuzfahrten in die Karibik und zu den Bahamas.

Norwegian Cruise Line ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei mit Hauptsitz in Miami, Florida und drei Niederlassungen für die europäischen Märkte in Southampton, Malta und Wiesbaden. Seit nunmehr 49 Jahren hat sich Norwegian Cruise Line als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert. Die Reederei führte im Jahr 2000 Freestyle Cruising ein – eine zukunftsweisende Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht. Im Dezember 2015 präsentierte Norwegian Cruise Line ihr neues Premium All Inclusive-Konzept für den deutschsprachigen Markt auf 12 der 14 Schiffe der NCL-Flotte, ausgenommen der Norwegian Sky und der Pride of America.

Im September 2016 erhielt Norwegian Cruise Line erstmals in der Kategorie „North America’s Leading Cruise Line“ den begehrten World Travel Award. Außerdem wurde die internationale Reederei zum neunten Mal in Folge als „Europe’s Leading Cruise Line” sowie zum vierten Mal in Folge als „Caribbean’s Leading Cruise Line“ ausgezeichnet. Zudem gewann NCL im September 2013 den Deutschen Kreuzfahrtpreis 2014 in der Kategorie „Bestes Unterhaltungsprogramm“ sowie im Dezember 2015 das vierte Jahr in Folge den World Travel Award als „World’s Leading Large Ship Cruise Line“.

Im Oktober 2015 feierte das größte Schiff der Reederei, die Norwegian Escape, Premiere. Darüber hinaus hat Norwegian Cruise Line die Meyer Werft mit dem Bau von drei weiteren Schiffen der Breakaway Plus-Klasse beauftragt, die im Frühjahr 2017 und 2018 sowie im Herbst 2019 ausgeliefert werden. Aktuell kreuzen vier der modernen Schiffe der Reederei in europäischen Gewässern und im Sommer 2017 kommt ein fünftes hinzu.

