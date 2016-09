Norwegian Cruise Line präsentiert neuen Premium All Inclusive-Katalog November 2016 bis April 2018

• Fünf Schiffe in Europa im Sommer 2017

• Attraktives Frühbucherangebot und neue Anreisemöglichkeit per Bahn für Nordeuropakreuzfahrten ab Hamburg und Warnemünde

• Spannende Kreuzfahrten weltweit, darunter ganz neu Polynesien, Australien, Südostasien und Japan an Bord der Norwegian Jewel im Winter 2017/18

• Reiseversicherungsangebote in Partnerschaft mit der HanseMerkur



(firmenpresse) - Wiesbaden/Frankfurt am Main, im September 2016. Mit neuen Routen und ausgebautem Serviceangebot präsentiert die internationale Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line ihren neuen Premium All Inclusive-Katalog für Kreuzfahrten zwischen November 2016 und April 2018. Ausführlich vorgestellt wird unter anderem das umfangreiche Europaprogramm der Reederei im Sommer 2017 mit erstmals fünf Schiffen, zwei davon mit Abfahrten ab Deutschland. Ab Hamburg sticht die im Rahmen des Investitionsprogramms The Norwegian Edge™ umfassend modernisierte Norwegian Jade in Richtung norwegische Fjorde, Nordkap und Island in See und das zweitneueste Schiff Norwegian Getaway ist ab Warnemünde in der Ostsee unterwegs.

Passend zum erweiterten Kreuzfahrtangebot ab Deutschland bietet Norwegian Cruise Line ganz neu eine Anreisemöglichkeit per Bahn nach Hamburg und Warnemünde ab Bahnhöfen in Deutschland an, und wer sich für eine Anreise im eigenen Auto entscheidet, profitiert von vergünstigten Parkmöglichkeiten vor Ort.

Die Norwegian Epic legt ab Barcelona oder Civitavecchia (Rom) zu 7-Nächte-Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer ab, während die Norwegian Star auf zwei unterschiedlichen 7-Nächte-Routen ab Venedig kreuzt. Ganzjährig in Europa unterwegs ist die Norwegian Spirit – im Sommer auf abwechslungsreichen Mittelmeerrouten ab Civitavecchia und im Winter ab Barcelona zu den Kanarischen Inseln.

Hinzu kommt die gewohnte Vielfalt von attraktiven Kreuzfahrten weltweit mit Zielen in der Karibik, den Bahamas, Bermuda, Hawaii, Kanada und Neuengland, Alaska, dem Panamakanal und Südamerika. Ganz neu finden sich im Programm die Winterrouten der Norwegian Jewel, die im Oktober 2017 ab Vancouver über Hawaii und Polynesien nach Sydney kreuzt, und von dort und Auckland zu Kreuzfahrten rund um Australien und Neuseeland unterwegs sein wird, bevor es im Februar 2018 weiter über Südostasien, China und Südkorea nach Japan geht.

Ein besonderes Angebot erwartet Gäste, die bis zum 18. November 2016 eine Balkonkabine oder höherwertigere Kategorie auf einer Nordeuropakreuzfahrt der Norwegian Jade ab Hamburg oder Southampton sowie der Norwegian Getaway ab Warnemünde oder Kopenhagen buchen. Sie erhalten ein Bordguthaben von US $ 100, das sie beispielsweise für eine Massage im luxuriösen Spa oder einen Landausflug nutzen können.



Neu ist die Zusammenarbeit mit der HanseMerkur Versicherungsgruppe, die Gästen die Möglichkeit bietet, zu ihrer Kreuzfahrt direkt die passende Reiseversicherung hinzu zu buchen. Das Angebot umfasst unter anderem eine Reise-Rücktrittsversicherung, eine Reise-Krankenversicherung und eine Reisegepäck-Versicherung.

Christian Böll, Managing Director Europe, Middle East and Africa: „Unser neuer Katalog präsentiert sich vollgepackt mit Kreuzfahrten zu spannenden Zielen in Europa und weltweit im Zeitraum von November 2016 bis April 2018 sowie allen Informationen rund um Premium All Inclusive und das entspannte Kreuzfahrterlebnis, das unsere Gäste an Bord erwartet. Ganz besonders stolz sind wir auf unser erweitertes Kreuzfahrtangebot ab Deutschland, zu dem wir nun ganz neu auch eine Anreise per Bahn bieten. Und dank unserer Partnerschaft mit der HanseMerkur haben unsere Kunden jetzt die Möglichkeit, zu ihrer Kreuzfahrt gleich die passende Reiseversicherung hinzu zu buchen. Wir wünschen allen Kreuzfahrtfans und Kreuzfahrtneulingen viel Spaß mit dem neuen Katalog und würden uns freuen, viele von ihnen bald an Bord willkommen zu heißen und von unserem Produkt begeistern zu dürfen.“

Im Internet kann der neue Katalog unter www.ncl.de/kataloge angeschaut und bestellt werden. Weitere Informationen zu Premium All Inclusive stehen unter www.ncl.de/all-inclusive zur Verfügung.

Kreuzfahrten von Norwegian Cruise Line sind in jedem Reisebüro buchbar sowie über www.ncl.de, www.ncl.at, www.ncl.ch, die Hotline +49 (0)611 36 07 0 oder per E-Mail an reservierung(at)ncl.com.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei mit Hauptsitz in Miami, Florida und drei Niederlassungen für die europäischen Märkte in Southampton, Malta und Wiesbaden. Seit nunmehr 49 Jahren hat sich Norwegian Cruise Line als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert. Die Reederei führte im Jahr 2000 Freestyle Cruising ein – eine zukunftsweisende Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht. Im Dezember 2015 präsentierte Norwegian Cruise Line ihr neues Premium All Inclusive-Konzept für den deutschsprachigen Markt auf 12 der 14 Schiffe der NCL-Flotte, ausgenommen der Norwegian Sky und der Pride of America.

Im September 2016 wurde Norwegian Cruise Line zum neunten Mal in Folge mit dem begehrten World Travel Award als „Europe’s Leading Cruise Line” ausgezeichnet. Im Oktober 2015 erhielt das Unternehmen zudem zum dritten Mal in Folge die Ehrung als „Caribbean‘s Leading Cruise Line“ sowie im September 2013 den Deutschen Kreuzfahrtpreis 2014 in der Kategorie „Bestes Unterhaltungsprogramm“. Außerdem freute sich die Reederei im Dezember 2015 das vierte Jahr in Folge über den World Travel Award als „World’s Leading Large Ship Cruise Line“.

Im Oktober 2015 feierte das größte Schiff der Reederei, die Norwegian Escape, Premiere. Darüber hinaus hat Norwegian Cruise Line die Meyer Werft mit dem Bau von drei weiteren Schiffen der Breakaway Plus-Klasse beauftragt, die im Frühjahr 2017 und 2018 sowie im Herbst 2019 ausgeliefert werden. Aktuell kreuzen vier der modernen Schiffe der Reederei in europäischen Gewässern und im Sommer 2017 kommt ein fünftes hinzu.

Der Katalog für die Saison 2016-18 kann über das Internet bestellt werden. Eine Übersicht aller Kreuzfahrten sowie digitale Versionen der Kataloge finden Interessierte außerdem online auf ncl.de l ncl.at l ncl.ch.

In unserem Pressebereich unter www.ncl.de/news finden Sie alle aktuellen Pressemitteilungen, Hintergrundinformationen sowie umfangreiches Bildmaterial zum kostenfreien Download.

Weitere Informationen und Buchungen in Reisebüros oder bei: NCL (Bahamas) Ltd., Niederlassung Wiesbaden, Zentrale für Kontinentaleuropa, Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden.

Kontaktdaten für Deutschland, Schweiz und Österreich: Tel.: +49 (0)611 3607 0; Fax: +49 (0)611 3607 099; E-Mail: reservierung(at)ncl.com; Internet: ncl.de I ncl.at I ncl.ch

Norwegian Cruise Line im Social Web: Folgen Sie uns auf www.facebook.com/NorwegianCruiseLineDeutschland und twitter.com/ncl_de. So bekommen Sie alle News rund um unser Unternehmen.



