UNLIMITED GOLF – THE RITZ-CARLTON, ABAMA VERLÄNGERT DEN GOLFSOMMER

- Unbegrenzt Putten, Pitchen und Chippen vor atemberaubender Kulisse –

(firmenpresse) - Teneriffa/ Frankfurt, 14. September 2016 – Im Süden der Kanareninsel Teneriffa gelegen, wartet das The Ritz-Carlton, Abama mit einem der spektakulärsten Golfplätze Europas auf: Die von Dave Thomas designte Par-72 Meisterschaftsanlage beeindruckt neben anspruchsvollen Wasserhindernissen mit einem spektakulärem Ausblick auf den Atlantik und die Nachbarinsel La Gomera. Mit dem Arrangement “Unlimited Golf” lässt sich in dem 5-Sterne-Resort “spielend” der Sommer verlängern, und das mit unbeschränktem Golfspaß bei frühlingshaften Temperaturen.

Der perfekte Golf-Tag im The Ritz-Carlton, Abama beginnt bereits am Morgen mit einem köstlichen und ausgiebigen Frühstücksbuffet im “La Veranda” – eines der insgesamt 13 hoteleigenen Restaurants und Bars. Anschließend können Gäste im Rahmen des Arrangements “Unlimited Golf” unbegrenzt die Driving Range, den Putting Green oder auch den 18-Loch-Kurs nutzen. Hier schlagen sie umgeben von 25.000 Bäumen und tropischen Pflanzen, 22 Seen, Wasserfällen und Sandbunkern ab und kommen dabei in den Genuss atemberaubender Ausblicke auf das Blau des Atlantiks. Hinzu kommt ein eigener Buggy mit GPS sowie eine durchgehende Getränkeversorgung zur Erfrischung.

Während ihres Aufenthalts in dem Luxusresort erhalten Gäste eine rundum Wohlfühl-Betreuung durch exklusiven Service à la Ritz-Carlton. Zusätzlich erhalten Golffreunde die Möglichkeit, nach ihrem Lieblingssport im hoteleigenen Spa oder im Fitness-Center zu entspannen.

Bis einschließlich 30. September 2016 erhalten Gäste bei Buchung von sieben aufeinanderfolgenden Nächten Zugang zu unbegrenztem Golfvergnügen auf dem 18-Loch-Platz des The Ritz-Carlton, Abama und können so den sprichwörtlichen ewigen Frühling genießen.

Das Unlimited Golf-Paket beinhaltet:

•7 Übernachtungen bis einschließlich 30. September 2016

•Doppelzimmer “Deluxe” mit Meerblick

•Das Angebot gilt für maximal 2 Personen pro Zimmer (2 Erwachsene / 1 Erwachsener + 1 Kind)

•Inklusive tägliches Frühstücksbuffet



•Unbegrenztes Golfen auf dem hoteleigenen Golfplatz Abama Golf inklusive Buggy mit GPS für 2 Personen, Nutzung der Driving Range und Reservierung der Startzeiten (bei der Zimmerreservierung muss die Verfügbarkeit der gewünschten Abschlagszeiten geprüft werden, um eine Überbuchung des Golfplatzes zu vermeiden)

•Nutzung des Fitnessbereichs sowie eine Spa-Behandlung

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.ritzcarlton.com/abama oder telefonisch unter 0034 902 105 600.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über das The Ritz-Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama ist ein exklusives Fünf-Sterne-Hotel, das von The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. betrieben wird. In Guía de Isora gelegen, einem friedlichen Juwel an der Südwestküste der Insel, ist das Resort in einer atemberaubenden Anlage im Finca-Stil untergebracht, die von üppiger und leuchtender Vegetation, vulkanischen Landschaften und Panoramablicken auf den Atlantik umgeben ist. The Ritz-Carlton, Abama bietet die perfekte, ultraluxuriöse europäische Urlaubserfahrung mit maurisch angehauchten Zimmern und Suiten, verwöhnendem Spa-Bereich, zehn verschiedenen Dinner-Möglichkeiten – darunter das M.B und Kabuki, zwei von insgesamt vier Restaurants auf Teneriffa, die sich mit Michelin-Sternen schmücken können – drei Bars, dem von Dave Thomas gestalteten Golfplatz und Golf-Akademie, dem Tennis-Zentrum inklusive Akademie, sieben Pools, dem Ritz-Kids Kinderclub, zwei natürlichen Schwimmbecken und einem abgeschiedenen goldfarbenen Sandstrand.

Über The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt 90 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika, der Karibik und im Nahen Osten. Über 30 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind in Voreröffnung oder Planung. The Ritz-Carlton ist das einzige Dienstleistungsunternehmen, das zweimal in Folge den renommierten Qualitätspreis „Malcolm Baldrige National Quality Award“ des amerikanischen Wirtschaftsministeriums für außergewöhnlichen Kundenservice gewonnen hat. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton Hotel Company hat keine Häuser in Großbritannien und ist unabhängig vom The Ritz London.



