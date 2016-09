Bundesregierung zeichnet VEA-Energieeffizienz-Netzwerk REGINEE München für besondere Leistung aus

- Initiative Energieeffizienz-Netzwerke veranstaltet 1. Jahreskonferenz

- Bundesumweltministerin Hendricks überreicht Urkunde an REGINEE München

- Zuvor findet ein deutschlandweites Netzwerktreffen von REGINEE-Mitgliedern statt



(firmenpresse) - Berlin, 20.09.2016. Mit einem bundesweiten Treffen bringt der Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) heute eine Vielzahl teilnehmender Unternehmen aus seinen REGIonalen Netzwerken für EnergieEffizienz (REGINEE) zusammen. Das Treffen findet im Vorfeld der ersten Jahresveranstaltung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke (IEEN) der Bundesregierung in Berlin statt. Als Best-Practice-Beispiel wird dabei das vom VEA initiierte REGINEE München für seine hervorragende Netzwerkarbeit geehrt.



„Unter der Federführung des VEA und Partnern wurden bereits 21 Energieeffizienz-Netzwerke initiiert, darunter acht aktive und 13, die sich derzeit in der Gründung befinden“, sagt Christian Otto, Geschäftsführer des VEA. „Dabei sammelt sich beeindruckend viel Know-how an. Gleichzeitig werden zahlreiche Best-Practice-Fälle entwickelt. Mit unserem bundesweiten Treffen sollen unsere REGINEE-Mitglieder die Chance bekommen, sich netzwerkübergreifend zu den Themen Energieeffizienz und -einsparung auszutauschen.“



Im Rahmen der ersten IEEN-Jahresveranstaltung, die im Anschluss an das REGINEE-Treffen in Berlin stattfindet, wird ein Energieeffizienz-Netzwerk des VEA einen besonderen Platz im Programm einnehmen: Als eines von sechs ausgewählten Unternehmensnetzwerken in Deutschland wird das REGINEE München für seine besondere Leistung ausgezeichnet. Die Urkunde überreicht Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks.



Michael Rosenthal, Abteilungsleiter Materialwirtschaft & Produktionsmanagement der Max Frank GmbH & Co. KG und Thorsten Hoppe, Technischer Leiter der Bavaria Film GmbH, nehmen die Urkunde stellvertretend für alle Teilnehmer des REGINEE München entgegen. „Wir freuen uns, dass unser gemeinsames Engagement im Bereich Energieeffizienz auf diese Weise anerkannt wird“, sagt Michael Rosenthal. „Die Max Frank Gruppe widmet sich im Rahmen ihrer Unternehmensverantwortung seit vielen Jahren dem Thema Energieeffizienz. Trotzdem haben wir uns im REGINEE München weiter verbessert und gemeinsam mit den anderen Teilnehmern dazugelernt. Die Netzwerkidee ist aus unserer Sicht ein Erfolgsmodell.“









Seit über 60 Jahren berät der VEA Unternehmen aus der mittelständischen Wirtschaft und des öffentlichen Sektors in allen Fragen der Energiekostenreduzierung und des Energiemanagements. Mehr als 4.500 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet vertrauen auf die hohe Fachkompetenz und Unabhängigkeit des VEA bei der Strom- und Gasbeschaffung, beim Prüfen von Rechnungen und Verträgen sowie der Energieeffizienz.



Über REGINEE

Die Initiative REGINEE (REGIonales Netzwerk für EnergieEffizienz) ist Teil des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) und des Aktionsprogramms Klimaschutz der Bundesregierung. 500 Netzwerke sollen bis Ende 2020 geschaffen werden, 100 davon will der VEA unterstützen.



VEA - Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V.

Christian Otto

Geschäftsführer

Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V.

Zeißstraße 72

30519 Hannover

Telefon: (05 11) 98 48-0

Telefax: (05 11) 98 48-2 88

E-Mail: info(at)vea.de

Internet: www.vea.de



Firma: VEA - Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V.

Ansprechpartner: Christian Otto

Stadt: Hannover

Telefon: 0511 98480



