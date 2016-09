Rheinische Post: Zahl der Straftaten von Flüchtlingen stark rückläufig

(ots) - Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat das

Bundeskriminalamt zwar bereits 142.500 Straftaten von Flüchtlingen

registriert, bezogen auf die einzelnen Monate ist jedoch ein

deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. "Die Fallzahlen sind von Januar

bis Juni um 36 Prozent zurückgegangen", sagte BKA-Präsident Holger

Münch der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe). Als Ursachen nannte Münch die zunehmenden

Bemühungen um Integration und den selteneren Aufenthalt in

Massenunterkünften, was "sich sicherlich auch konfliktmindernd"

auswirke. Vermögens- und Fälschungsdelikte stellten unverändert den

größten Teil der Straftaten mit 30 Prozent, wozu auch das sogenannte

Schwarzfahren gehöre.







20.09.2016

