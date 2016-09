MASSGESCHNEIDERTE AUFENTHALTE IN DEN LUXUS-VILLEN DES RITZ-CARLTON, BALI

- Sarong Concierge Programm, Soul Purification Ritual, 24-Stunden-Butler und mehr –

(firmenpresse) - Chevy Chase/ Frankfurt, 14. September 2016 – Im The Ritz-Carlton, Bali in Nusa Dua können Gäste der Villa-Kategorie auf eine umfassende tropische Reise gehen und dabei lokale Traditionen sowie die luxuriösen Annehmlichkeiten des Hotels gleichermaßen genießen. Ein persönlicher Shopping-Berater, 24-Stunden-Butler, Wellness-Experte und Koch – sie alle tragen dafür Sorge, dass es den Gästen an nichts fehlt und jeder Wunsch bis ins kleinste Detail und mit größter Sorgfalt erfüllt wird.

Bereits bei ihrer Ankunft im Hotel lernen Gäste die traditionelle balinesische Gastfreundschaft kennen: Um die reibungslose Anreise kümmert sich der 24-Stunden-Butlerservice, der den Transfer vom Flughafen zum Hotel arrangiert. Während ihres Aufenthalts im Ritz-Carlton, Bali, können die Reisenden über einen privaten Buggy und kostenlosen Transport inklusive eines persönlichen Fahrers verfügen, um die kulturelle Vielfalt, für die die Insel bekannt ist, zu erkunden. Dank eines persönlichen Shopping-Assistenten, der den Gästen die besten Geschäfte und Geheimtipps der nächsten Stadt zeigt, lernen sie Bali von seiner besten Seite kennen. An der Seite der Villa-Bewohner stehen außerdem einer der Wellness-Experten des Resorts, sei es im Bereich Spa, Sport oder auch Surfing, und ein persönlicher Koch, der maßgeschneiderte, von den Aromen der Insel inspirierte Menüs für die Gäste zum Genuss in ihrer privaten Villa zusammenstellt. Familien können sich weiterhin auf ihren persönlichen Ritz Kids-Berater verlassen, der spannende Aktivitäten für die kleinen Urlauber plant, zum Beispiel eine einzigartige Camping-Erfahrung in der Villa.

Weitere Annehmlichkeiten inkludieren ein schwimmendes Frühstück, Reservierungen für eine Strand-Cabana und ein VIP-Abschiedsgeschenk, das die Gäste an ihren unvergesslichen Aufenthalt im Resort auf Bali erinnern soll. Weiterhin können die Villa-Bewohner ihre Reise um eine der für das Resort typischen Aktivitäten ergänzen. Zur Auswahl stehen beispielsweise das Sarong Concierge Programm, mit dem die Gäste die Kunst der balinesischen Textilien entdecken können, das private Soul Purification Ritual zum Sonnenaufgang am Strand, die Market-to-Table Culinary Experience in Begleitung eines Kochs, und die private Filmvorführung im Garten der Villa unter dem Sternenhimmel, bei dem die Gäste einen Platz in der ersten Reihe sicher haben.



The Ritz-Carlton, Bali verfügt über 16 wunderschöne Villen und nutzt jeden Teil der mehr als 12 Hektar großen Anlage, um den Gästen einen unvergleichlichen Aufenthalt aus jeder Perspektive zu bieten. Ob sie hoch oben auf einer Klippe mit freiem Blick auf den Indischen Ozean wohnen wollen, oder inmitten der Gärten – die Gäste haben die Wahl zwischen verschiedenen Villen-Typen, darunter The Garden Villa, The Cliff Villa und The Ritz-Carlton Cliff Villa. Gäste, die in makellos gepflegter Strandnähe wohnen möchten, können aus The Sky Villa und The Ritz-Carlton Oceanfront Villa wählen. Letztere ist mit fast 700 Quadratmetern die größte Villa des Resorts. Die Villen haben ein bis drei Schlafzimmer und kombinieren durchdachtes Design und Dekor mit der Schönheit der natürlichen Umgebung. So strahlen sie eine zeitgenössische und vertraute Ästhetik aus und bieten den kultivierten Reisenden einen Ort fern vom Alltag, an dem sie sich gleichzeitig wie zu Hause fühlen.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali. Gäste können Ihre Erinnerungen unter #RCMemories in den sozialen Medien teilen.



Über The Ritz-Carlton, Bali

Im Süden Balis mit Blick über den Indischen Ozean gelegen, erstreckt sich das Ritz-Carlton, Bali über zwei Ebenen – eine hoch oben auf einer Klippe und die andere entlang des Sandstrands – die über zwei gläserne Aufzüge miteinander verbunden sind. Das Resort verfügt über 313 Suiten und Villen, sechs Restaurants und Bars, eine Hochzeitskapelle, Meeting- und Konferenzräume, Ritz Kids und ein The Ritz-Carlton Spa. Die Ladies und Gentleman des Ritz-Carlton, Bali präsentieren den zeitlosen Charme balinesischer Gastfreundschaft und widmen sich dem legendären Service, der die Reise der Gäste zu einer einzigarten Erfahrung macht.

Über The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt 90 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika, der Karibik und im Nahen Osten. Über 40 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind in Voreröffnung oder Planung. The Ritz-Carlton ist das einzige Dienstleistungsunternehmen, das zweimal in Folge den renommierten Qualitätspreis „Malcolm Baldrige National Quality Award“ des amerikanischen Wirtschaftsministeriums für außergewöhnlichen Kundenservice gewonnen hat. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton Hotel Company hat keine Häuser in Großbritannien und ist unabhängig vom The Ritz London.



