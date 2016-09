The Ascott Limited sechsmal bei den World Travel Awards ausgezeichnet: Citadines Apart’hotel ist führende Serviced Apartment Marke in Europa und Deuts

(firmenpresse) - Frankfurt, 13. September 2016: The Ascott Limited (Ascott), der größte internationale Betreiber von Serviced Residences weltweit, hat bei den diesjährigen World Travel Awards gleich sechsmal gewonnen und sich mit Citadines Apart’hotel als beste Serviced Apartment Marke in Europa positioniert. Darüber hinaus wurde Citadines auch als führende Serviced Apartment Marke in Deutschland geehrt. Das Citadines Michel Hamburg wurde zum besten Serviced Apartmenthotel in Deutschland gekürt.

Hervorragende Qualität, ein hoher Standard und überdurchschnittliches Engagement zählen zu den Auswahlkriterien der World Travel Awards, die als „Oscar der Reisebranche“ gelten. Zum 23. Mal stimmte eine internationale Jury aus Reise- und Tourismusprofis über die weltweit Besten der Tourismusbranche ab. Ausschlaggebend ist die Leistung der vergangenen zwölf Monate. Ascott überzeugte die Jury in gleich sechs Kategorien und wurde mit der Marke Citadines Apart’hotel mehrmals als Marktführer im Segment Serviced Residence ausgezeichnet. So gewann Citadines Apart'hotel nicht nur als „Europe’s Leading Serviced Apartment Brand“, sondern setzte sich auch gleich zweimal in Deutschland an die Spitze: Citadines Apart’hotel wurde zur besten Serviced Apartment Marke in Deutschland gewählt und das erst 2014 eröffnete Citadines Michel Hamburg zu „Germany’s Leading Serviced Apartments“ gekürt. Auch in Frankreich ging Citadines als Sieger hervor und wurde als „France‘s Leading Serviced Apartment Brand“ mit der zugleich besten französischen Serviced Apartment Residenz (Citadines La Tour Eiffel Paris) geehrt. Weiterer Gewinner im Bereich führende Serviced Apartment Marke war Citadines in Belgien, mit zugleich dem besten belgischen Serviced Apartmenthotel (Citadines Sainte-Catherine Brussels).

"Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnungen zu erhalten und als Marktführer im Bereich Serviced Apartments geehrt zu werden. Diese Anerkennung gilt vor allem unseren Mitarbeitern, die sehr intensiv für das Wohlbefinden unserer Gäste gearbeitet haben. Die Awards inspirieren uns, auch weiterhin exzellenten Service und Gastfreundschaft sowie unseren Gästen einen einzigartigen Aufenthalt zu bieten“, sagte Alfred Ong, Ascott’s Managing Director für Europa.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über The Ascott Limited und Citadines Apart´hotel

The Ascott Limited (Mitglied von CapitaLand) ist der weltweit größte Betreiber von „Serviced Residences“ mit Sitz in Singapur und mit mehr als 29.000 Wohneinheiten in Asien, Europa und den Emiraten. Derzeit plant The Ascott weitere 17.000 Wohneinheiten und damit sein Portfolio auf 46.000 in mehr als 290 Häusern in 100 Städten und 27 Ländern zu erweitern. Die Gruppe bedient die drei Marken Somerset, Citadines Apart’hotel und Ascott the Residence.

In Europa betreibt die Gruppe 44 Citadines Apart’hotels in sechs Ländern: 2 Citadines in Belgien (Brüssel), 28 Residenzen in Frankreich (darunter 14 Citadines und drei Häuser der The Crest Collection in Paris sowie 11 Citadines in weiteren Städten), 1 Citadines in Georgien (Tiflis), 5 Citadines in Deutschland (Madison Hamburg und 4 Citadines in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg), 1 Citadines in Spanien (Barcelona) und 7 Residenzen in Großbritannien (The Cavendish London und 6 Citadines in London). www.the-ascott.com / www.citadines.com / www.somerset.com

Besuchen Sie Citadines auch auf Facebook (www.facebook.com/citadineseurope) und Twitter (www.twitter.com/citadineseurope)



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

The Ascott Limited-Europe

Stephanie Jourdain, Communication Director

Tel: +33 (0)1 41 05 78 95 - stephanie.jourdain(at)the-ascott.com

global communication experts

Barbara Grüssinger I Tanja Battenfeld

Tel: +49 (0) 1753 71 -044 | -024

presse.citadines(at)gce-agency.com



Datum: 20.09.2016 - 18:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1402590

Anzahl Zeichen: 2263

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Barbara Grüssinger

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung