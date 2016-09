The Beaches of Fort Myers & Sanibel - 10 Tage, 24 Bühnen, 65 Musiker: 3. Island Hopper Songwriter Fest

- Vom 23. September bis 2. Oktober 2016 präsentiert das tropische Inselparadies The Beaches of Fort Myers and Sanibel wieder namhafte Singer-Songwriter – fast immer open-air –

(firmenpresse) - Fort Myers/Frankfurt, 12. September 2016. Der Countdown zum dritten Island Hopper Songwriter Fest läuft: Preisgekrönte und international erfolgreiche Songwriter versammeln sich auch diesen Herbst wieder im tropischen Inselparadies The Beaches of Fort Myers und Sanibel im Südwesten Floridas, um Musik-Freunde aus aller Welt zu begeistern. Das Festvial beginnt am 23. September auf Captiva Island mit insgesamt 15 Gigs, und setzt sich vom 26. bis 29. September im historischen Downtown Fort Myers fort. Die letzten Locations stellt Fort Myers Beach vom 30. September bis 2. Oktober.

Hier ist die komplette Liste der Künstler zu finden. Mehr Informationen über Künstler, Programm, Unterkünfte und weiteres unter: www.island-hopper.fortmyers-sanibel.com.

Das kostenlose Festival bietet damit über ganze zehn Tage musikalische Unterhaltung mit hochkarätigen Interpreten auf den wohl schönsten Bühnen von Downtown Fort Myers und der vorgelagerten Inseln. Zu den Veranstaltungsorten gehören das „Mucky Duck“, „Key Lime Bistro“ und „Doc Ford’s at South Seas Island Resort“ auf Captiva Island; „The Indigo Room“ und „City Tavern“ in Fort Myers; in Fort Myers Beach laden unter anderem „Nervous Nellie’s“, „Matanzas on the Bay“ und das „Pink Shell Beach Resort and Marina“ ein.

Die Headliner sind unter anderem Even Stevens, der in seiner Karriere als Songwriter schon einige Erfolge verbuchen konnte, wie den mehrfach mit Platin ausgezeichneten internationalen Hit „When You’re In Love With A Beautiful Woman“ von Dr. Hook, oder Wynn Varble, dessen Kompositionen bereits von Künstlern wie Easton Corbin, Garth Brooks, Lee Ann Womack, Brad Paisley, Darryl Worley, Kellie Pickler, Montgomery Gentry performt wurden.



Über Lee County

Die Region The Beaches of Fort Myers & Sanibel (Lee County) ist ein tropisches Inselparadies in Südwest-Florida. Zu der gesamten Region gehören neben der Stadt Fort Myers, die derzeit aus Deutschland von Air Berlin angeflogen wird, auch Fort Myers Beach, Sanibel und Captiva Island sowie Cape Coral und Bonita Springs. Hunderte von teils unbewohnten Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten weißen Stränden, exotischen Wildtieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen, Golfplätzen und Fahrradwegen machen die Region für Naturliebhaber, Vogelbeobachter, Golfspieler, Radfahrer und Familien zu etwas ganz Besonderem.

