Schweriner Volkszeitung: Erst 200 Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern haben Arbeit - 7560 arbeitssuchende Migranten sind landesweit registriert, nur 23 Prozent davon sind Fachkräfte.

(ots) - Schwerin. Die Hoffnung auf eine rasche

Eingliederung der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt

Mecklenburg-Vorpommerns erfüllt sich nicht, berichtet die Schweriner

Volkszeitung in Ihrer Mittwochsausgabe. Ende August waren 3100

Flüchtlinge landesweit als arbeitslos registriert, teilte die

Bundesagentur für Arbeit mit. Seit Januar 2016 konnten aber erst 200

Schutzsuchende in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

gebracht werden. "Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass eine

erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt die Basis für die

Integration in die Gesellschaft ist", sagte Margit Haupt-Koopmann,

Chefin der Regionaldirektion Nord in der Bundesagentur für Arbeit

der Schweriner Volkszeitung. Zusammen mit den 4460 Menschen, die sich

in beruflichen Eingliederungskursen und anderen Integrationsmaßnahmen

befinden, gibt es etwa 7560 arbeitssuchenden Flüchtlinge in

Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten kommen aus Syrien. Nach

Mitteilung des Schweriner Innenministeriums hielten sich Anfang Juli

dieses Jahres 22800 schutzsuchende Migranten in

Mecklenburg-Vorpommern auf. Viele von ihnen sind Kinder.



