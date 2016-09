Tillmann/Radwan: Kreditvergabe in Deutschland sichern

(ots) - Besonderheiten kleiner Regionalbanken bei der

Regulierung berücksichtigen



In der Fraktionssitzung am heutigen Dienstag hat die

CDU/CSU-Fraktion ihre Position zur Vollendung der Reformagenda im

Basler Ausschuss für Bankenaufsicht beschlossen. Dazu erklären die

finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje

Tillmann und der zuständige Berichterstatter Alexander Radwan:



Antje Tillmann: "Mit dem Basel III-Regelwerk wurde bewusst eine

deutliche Stärkung der Eigenmittelausstattung des Bankensektors im

Vergleich zum Vorkrisenniveau herbeigeführt. Diese Arbeiten müssen

nun zügig abgeschlossen werden, damit Planungssicherheit herrscht.

Wichtig ist uns dabei, dass die Regulierung zielgenau ist und

unbeabsichtigte Folgen vermieden werden. Auch die Besonderheiten

unseres Bankensystems mit den vielen kleinen, regional tätigen

Sparkassen und Volksbanken müssen berücksichtigt werden, damit die

Finanzierung der Realwirtschaft und des Immobiliensektors nicht

erschwert wird."



Alexander Radwan: "Uns ist vor allem wichtig, dass es weder zu

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den amerikanischen und europäischen

Instituten, noch zu einer unverhältnismäßigen Eigenkapitalerhöhung im

Durchschnitt kommt. Darüber hinaus bedauern wir sehr, dass die SPD

sich im letzten Moment geweigert hat, dieses Papier als

Entschließungsantrag ins Plenum einzubringen. Damit lässt die SPD die

Chance ungenutzt, die europäischen und deutschen Banken gegen die

amerikanischen zu positionieren. Jetzt besteht die Gefahr, dass Basel

III zur Bevorteilung amerikanischer Institute führt. Die Haltung der

SPD schwächt die deutsche Verhandlungsposition insbesondere zum

Schaden der Real- und Immobilienwirtschaft. Die SPD hat

offensichtlich kein Interesse an einer parlamentarischen Kontrolle

des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht."









