WP: DIHK-Präsident Schweitzer warnt

vor überzogener Erbschaftsteuerreform

(ots) - Der Präsident des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, warnt vor einer

überzogenen Erbschaftsteuerreform. "Wir müssen aufpassen, dass wir

keine Neidsteuer daraus machen", erklärte Schweitzer gegenüber der

Westfalenpost (Mittwochausgabe).



Es gehe um weit mehr als die fünf Milliarden Euro Steueraufkommen,

die weniger als ein Prozent des Gesamtvolumens von 700 Milliarden

Euro ausmachten. "Im Kern geht es um den Erhalt der

Wirtschaftsstruktur in diesem Land, den weltweit einmaligen Mix aus

Kleinunternehmen, Familienunternehmen und Kapitalmarkt orientierten

Großunternehmen", sagte Schweitzer, der insbesondere an

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans appellierte, sich dieser

Verantwortung bewusst zu werden.



Nordrhein-Westfalen ist eines der Länder, das den Reformvorschlag

des Bundes im Juni abgelehnt hatte. Am Mittwoch berät der

Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern zum wiederholten Mal über

einen Kompromiss. Die Steuer fließt in die Länderkassen. Zwingend

notwendig machte die Reform ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus

Dezember 2014. Die Richter halten die Steuerbefreiungen für

Betriebserben derzeit für zu weitgehend.







