Südwest Presse: Kommentar: Syrien

(ots) - Das Regime will keinen Frieden, Baschar al-Assad ganz

Syrien zurückerobern. So muss man wohl die Botschaft aus Damaskus

verstehen am Ende der siebentägigen Waffenruhe, die ihm das

verbündete Russland und die feindlichen USA mit ihrem Vertrag von

Genf vor die Nase gesetzt hatten. Der Diktator fühlt sich am

militärisch längeren Hebel und glaubt an die Strategie, die von ihm

umzingelten Hungerenklaven nun zur Kapitulation zwingen zu können.

Dank russischer Luftunterstützung und iranisch-schiitischer

Bodentruppen sieht er keinen Grund für irgendwelche politischen

Kompromisse, von einem Machtverzicht ganz zu schweigen. Für die

beiden Großmächte dagegen ist der Schaden ihrer gescheiterten

Feuerpause beträchtlich, auch wenn sie sich momentan gegenseitig den

schwarzen Peter zuschieben. Denn sie haben offenbar nicht mehr die

Macht, die Kombattanten wirklich in die Schranken zu weisen. Russland

kann Assads Regime nicht einmal mehr die kleinsten humanitären Gesten

abringen. Der Einfluss der USA auf die Rebellen ist so gering, dass

diese nicht daran denken, sich von ihren dschihadistischen

Bundesgenossen zu distanzieren. Und so schlägt nach dem Kollaps der

Feuerpause nun wieder die Stunde der Regionalmächte Iran,

Saudi-Arabien und Türkei sowie der Kombattanten vor Ort. Alle werden

ihre Waffenlieferungen erneut hochschrauben. Und auf die zermürbte

Bevölkerung warten weitere Jahre in der syrischen Hölle.







Datum: 20.09.2016 - 19:21

