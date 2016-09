Panex beginnt im aussichtsreichen Goldprojekt Matala in der Provinz South Kivu (Demokratische Republik Kongo) mit Diamantbohrungen



Panex Resources Inc. (das Unternehmen oder Panex) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen im aussichtsreichen Goldprojekt Matala in der Provinz South Kivu (DRC) eingeleitet wurden. Das Goldprojekt Matala befindet sich am südwestlichen Ende der Welt - auch unter dem Namen Goldkorridor Twangiza-Namoya bekannt -, wo die Banro Corporation aus vier Lagerstätten, die an das Projektgelände von Matala grenzen, bis dato mehr als 17 Millionen Unzen Gold gefördert hat. Das Hauptziel der Bohrungen - Kanana - befindet sich auf dem Gelände des Goldprojekts Matala und zeichnet sich durch die gleichen geologischen Rahmenbedingungen aus wie die von Banro betriebenen Lagerstätten Twangiza (8,6 Mio. Unzen) und Lugushwa (5,6 Mio. Unzen).



Bohrloch KANDD001 (siehe Abbildung 1) wurde bisher in eine Tiefe von 72 m gebohrt und soll laut Plan bis in eine Gesamttiefe von 300 m vorgetrieben werden. Die aktuelle Bohrung ist auf die Faltungszone einer großen Antiform gerichtet, die anhand von geophysikalischen Flugmessungen und Kartierungen definiert wurde und mit einer Bodenanomalie assoziiert ist, die sich über einen Bereich von 3.000 m Länge erstreckt und mehr als 600 m mächtig ist. Bohrloch KANDD001 zielt auf jenen Abschnitt der goldhaltigen Bodenanomalie ab, der den höchsten Goldgehalt aufweist (siehe Abbildung 1).



Die erste Charge der Bohrproben soll noch vor Ende September an das Labor von ALS Chemex in Johannesburg übergeben werden. Erste Ergebnisse werden Ende Oktober erwartet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/37754/DBGFnr 2016 09 20 - Commences Drilling_DEPRcom.001.jpeg





Abbildung 1: Die drei Kilometer lange goldhaltige Bodenanomalie bei Kanana (Projekt Matala) mit Ergebnissen der Grabungen und Standort des Bohrlochs KAN001





Das Goldprojekt Matala



Das Goldprojekt Matala besteht aus 14 Explorationslizenzen mit einer Grundfläche von 1.967 Quadratkilometern, die sich entlang des nordwestlichen Rands des Gürtels Kibaran, eines intrakontinentalen orogenen Gürtels zwischen den kongolesischen und tansanischen Kratonen, erstrecken. Der Gürtel Kibaran und der benachbarte tansanische Kraton beherbergen in dieser bekannten, erstklassigen Goldprovinz Goldressourcen im Umfang von mehr als 70 Millionen Unzen, die derzeit von Banro, AngloGold Ashanti, Barrick und Barra abgebaut werden.



Im Fokus von Panex werden zunächst Bohrungen im vorrangigen Zielgebiet Kanana stehen, wo im Zuge von Schlitzprobenahmen hochgradige Mineralisierungen entlang der Faltenachse einer bedeutenden Antiklinale ähnlich derjenigen, die die Lagerstätten Twangiza und Lugushwa beherbergt, identifiziert wurden.



Die historischen Schlitzprobenahmen bei einer 3.000 Meter langen Goldbodenanomalie im Zielgebiet Kanana, die in Abbildung 1 abgebildet ist, ergaben ein Anzahl bedeutender Ergebnisse:



- 17 m mit 2,51 g/t Au



- 6 m mit 2,55 g/t Au



- 12 m mit 3,03 g/t Au



- 6 m mit 4,37 g/t Au



- 2 m mit 12,95 g/t Au

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/37754/DBGFnr 2016 09 20 - Commences Drilling_DEPRcom.002.png



Abbildung 2. Konzessionen des Goldprojekts Matala (rot), Standorte und Goldlagerstätten der Banro Corporation



Panex hat International Drilling Services SARL aus Goma (DRK) mit der Durchführung von 5 Diamantbohrlöchern über 1.500 Meter beauftragt, die der Untersuchung der mineralisierten Faltenachse entlang einer Streichlänge von 1.100 Metern dienen sollen. Die Bohransatzpunkte sind jeweils rund 400 Meter voneinander entfernt und erstrecken sich über den hochgradigsten Teil der in den Schlitzproben angezeigten Goldbodenanomalie. Die Bohrungen werden in einem Winkel von -50 Grad nach Südwesten bei der Faltenachse der nach Nordwesten streichenden Antiklinale Kanana niedergebracht werden.



Die Bohrungen sollten mehrere Zonen mit hochgradigen mineralisierten Goldquarzerzgängen mit Mächtigkeiten von mehreren Metern, umgeben von mehreren Dutzende Meter mächtigen eingesprengten Sulfid-Quarz-Stockwerk-Zonen mit geringen bis mittelmäßigen Gehalten entlang der Faltenachse durchteufen.



Projekthintergrund



Im Zuge der historischen Explorationen, die Afrimines 2010 im Projekt Matala durchführte, wurden zahlreiche geochemische Anomalien (5 mit erhöhten Gold- und 1 mit erhöhten Zinnkonzentrationen) abgegrenzt. Diese Anomalien bildeten die Grundlage für die anschließenden regionalen Explorationsarbeiten, die Regal Resources Ltd. (ASX: RER) in einem Joint Venture mit Afrimines zwischen 2011 und 2014 absolvierte.



Der Schwerpunkt dieser Explorationsarbeiten lag auf den zwei vorrangigsten Zielgebieten, Ngoy und Matala, wobei im Gebiet Ngoy 51 Diamantbohrlöcher über 8.768 Meter niedergebracht wurden. Auf Grundlage dieser Bohrungen fertigte CSA Global aus Perth (Western Australia) eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung (konform mit JORC 2012) im Umfang von 2 Millionen Tonnen mit 3,3 g/t Gold, also 213.000 Unzen Gold, an.



Die Explorationen im Projekt Matala bestanden aus Boden- und Gesteinssplitterprobenahmen, geologischen Geländeaufnahmen und Schlitzprobenahmen. Kanana erreichte im Anschluss an die Abgrenzung einer 3.000 Meter langen Goldbodenanomalie (>100 ppb Au) und der hochgradigen Schlitzprobenergebnisse (in situ) in Übereinstimmung mit der Faltenachse einer eindeutig identifizierten Antiklinale das Bohrstadium. Die Antiklinale scheint im Südosten zutagezutreten und leicht nach Nordwesten einzufallen. Regal zog sich 2015 aus dem Joint Venture zurück, um sich auf ein Kupferprojekt in der Provinz Katanga in der DRK zu konzentrieren. Das bedeutet, dass bis dato noch keine Bohrungen im höchst aussichtsreichen Zielgebiet Kanana absolviert wurden.



Im Zuge der historischen Schlitzprobenahmen und geologischen Geländeaufnahmen wurden zwei Mineralisierungstypen bei Kanana identifiziert. Sie stehen beide mit ausgeprägter Siliciumdioxidalteration in Zusammenhang.



- Brekzienartige, eisenhaltige Quarzerzgänge mit Mächtigkeiten von 10 Zentimetern bis 5 Metern mit < 1 % Pyrit. Diese Erzgänge sind generell nach der Sedimentschichtung und Schieferung in den Ausbissen ausgerichtet (in Quarzerzgänge gebettete Goldmineralisierung).



- Stark verkieselter, lamellierter Schiefer mit 1 bis 5 % Pyrit, der häufig Quarzerzgänge parallel zur Schieferung mit Mächtigkeiten von 1 bis 5 Millimetern enthält (eingesprengte und in Stockwerkgänge gebettete Goldmineralisierung).



Das Potenzial für Goldvorkommen im Rest des Goldprojekts Matala, einschließlich der Mineralressource bei Ngoy, wird näher evaluiert werden, sollten die Ergebnisse der ersten Bohrungen bei Kanana das Potenzial für die Entdeckung bedeutender Goldmineralisierung bestätigen.



Qualifizierter Sachverständiger



M. R. Gasson (BSc Hons (Geologie)) ist eine fachkundige Person, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects). Herr Gasson ist CEO von Panex Resources Inc. und stimmt zu, dass die auf den einschlägigen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Zusammenhang entsprechenden Weise in diese Pressemeldung aufgenommen werden.



Panex Resources Inc.

Panex Resources ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Goldprojekt Giro in der Demokraischen Republik Kongo liegt.





Kommentare zur Pressemitteilung