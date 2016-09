Weser-Kurier: Carolin Henkenberens zu UN-Erklärung zu Flüchtlingen

(ots) - Kritiker nennen die New Yorker Erklärung ein

Lippenbekenntnis. Das ist unfair und kontraproduktiv. Gerade weil

verbindliche Kompromisse so schwierig sind, sind Absichtserklärungen

ein politisches Instrument. Man kann die Vereinten Nationen für

vieles kritisieren: für ihre unzeitgemäße Machtverteilung im

Sicherheitsrat oder für ihre Langsamkeit. Aber sie ist nun einmal die

einzige weltpolitische Instanz, die so gut wie alle Staaten dieser

Erde als legitimes Sprachrohr anerkennen.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 20:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1402612

Anzahl Zeichen: 711

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung