Westfalenpost: Miguel Sanches zum Salafismus

(ots) - Der Salafismus ist eine gewaltige Bewegung, weltweit

aktiv, in Deutschland seit Jahren bedrohlich. Der Salafismus begann

nicht mit der Flüchtlingskrise. Wohl ist sie für radikale Prediger

ein Geschenk Gottes. Plötzlich war eine große Zahl von Menschen da,

die jung sind, keinen Halt haben, weder Sprache noch Kultur kennen,

Orientierung suchen und altersbedingt auf der Suche nach einer

eigenen Identität sind. Sie müssen nur da abgeholt werden, wo sie

sind: in und an den Flüchtlingsunterkünften. Für den Salafismus gilt

nicht die Devise "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt". Die Linke beklagt,

dass von der Bundesregierung keine Ideen entwickelt würden. Aber die

Bundesländer, die eigentlich die Adressaten von Kritik sein müssten,

tun viel. Sie verfolgen eine Doppelstrategie aus Prävention und

Repression - Überwachung, Razzien, Festnahmen. Innenminister de

Maizière hat gestern betont, wie wichtig die Rolle der Religion bei

der Integration ist und dass man in Deutschland womöglich jahrelang

einem Denkfehler unterlag, nämlich Religion und Kirchen

abzuschreiben. Die Flüchtlinge aus dem arabischen Raum drängen uns

die Fragen der Religion aufs Neue auf. "Wir werden über Religion

wieder mehr lernen müssen, um alle Teile unserer Gesellschaft

mindestens mal zu verstehen", sagt de Maizière. Das ist ein kluger

Satz, der ein Versäumnis verbirgt. Es sind überwiegend türkische

Imame, die in deutschen Moscheen predigen, und die einzigen

Investitionen dort kamen oft genug aus Saudi-Arabien. Wir müssen

Ausbildung und Beschäftigung von Imamen forcieren. Der Staat muss

wissen, was in den Moscheen gepredigt wird, dann drängt man auch den

Salafismus in die Defensive.







