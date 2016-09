Rheinische Post: Kommentar /

Syriens Perspektiven

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Schon lange gibt es unter den Akteuren im

Syrien-Krieg kaum noch einen, der in den Spiegel schauen kann. Nach

dem feigen Angriff auf die Helfer, die Zehntausenden Hungernden und

Verletzten Lebensmittel und Medikamente bringen wollten, ist das Buch

der entsetzlich grausamen Kriegsverbrechen wieder dicker geworden. Es

ist richtig, dass die internationale Gemeinschaft darauf setzt, immer

einmal mehr an einem Waffenstillstand zu arbeiten, als Feuerpausen

gebrochen werden. Doch der Durchbruch zum Frieden ist so lange

unwahrscheinlich, wie die Widersprüche der Allianzen nicht aufgelöst

sind und sich einzelne Kriegsparteien in dieser Lage Vorteile

erhoffen können. Am erfolgreichsten, so zynisch dieses Wort im

Zusammenhang mit immer neuem Blutvergießen ist, agiert das aus Moskau

und Teheran unterstützte Assad-Regime. Zwischenzeitlich in eine

aussichtslose Position niedergekämpft, will es nun das ganze Land

zurückerobern, kündigte es als erstes den Waffenstillstand auf. Die

Welt muss sich schämen für Syrien.



