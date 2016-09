Rheinische Post: Kommentar /

DGB-Mogelpackung

= Von Martin Kessler

(ots) - Die Gewerkschaften, so scheint es, setzen sich

bisweilen stärker für die Rentner ein als für die aktiven

Arbeitnehmer. Kein Wunder, denn der Anteil der Ruheständler unter den

DGB-Mitgliedern nimmt kontinuierlich zu. Der große Renten-Kongress

passt in dieses Schema. Grundsätzlich ist nichts daran auszusetzen,

dass die Gewerkschaften in der Rentenfrage ihren Einfluss geltend

machen. Allerdings dürfen sie das nicht auf Kosten der arbeitenden

Generation tun. So bedauerlich es ist, dass der Abstand der

Nettorenten zu den Durchschnittsverdiensten größer wird: Es gibt nur

zwei Wege, das zu ändern - durch höhere Beiträge und mehr Steuergeld

oder durch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Da der DGB eine

Erhöhung der Altersgrenze strikt ausschließt, kann er nur die Steuer-

und Beitragszahler stärker belasten. Die werden sich das aber kaum

gefallen lassen, wenn sie selbst nur eine geringe Rente erwarten

können. Hier legt der DGB eine Mogelpackung vor. Er müsste

stattdessen seine Mitglieder ermuntern, mehr für die private Vorsorge

zu tun.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 20:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1402620

Anzahl Zeichen: 1321

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung