PeerNova arbeitet mit State Street an Prototyp zum Tracking von Kapitalherkunft mithilfe von Blockchain-Technology zusammen

(ots) - PeerNova, Inc.

verkündete heute die Entwicklung eines Programms unter Verwendung

seiner Plattform Cuneiform, die das Asset- und Transaktions-basierte

Tracking von Investitionen über State Street (NYSE: STT) verbessern

soll. Cuneiform ist eine Big-Data-Plattform, die entwickelt wurde, um

die Geschwindigkeit und den Umfang zu unterstützen, die fürs

Performance-Reporting großer Finanzinstitutionen erforderlich sind,

und gleichzeitig Schlüsseleigenschaften der Blockchain-Technologie -

Unveränderlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit - bietet.



Mithilfe von Cuneiform wird das Testprogramm derart gestaltet

sein, dass es die Bewegungen von Fondsmitteln mit größerer

Zuverlässigkeit protokolliert und State Street so transparentere,

schnelle und überprüfbare Reporting-Methoden für Kunden zur Verfügung

stellt. Depotbanken wie State Street verwalten viele Billionen Dollar

an investiertem Kapital für ihre Kunden einschließlich

Vermögensverwalter, Vermögensinhaber, Versicherer, offizieller

Institutionen, Hedgefonds und Private-Equity-Fonds und anderer

Alternativen.



"Das Nachvollziehen der Bewegungen investierten Kapitals ist für

Fondsmanager zur Berechnung ihres Anlageergebnisses wesentlich",

erklärt Hu Liang, Senior Vice President, Emerging Technologies Center

bei State Street. "Wir entwickeln gemeinsam Technologie, welche die

Herkunft von Kapital präzise und nachvollziehbar protokollieren soll.

Zwar befindet sich das Ganze noch in der Testphase, doch kann das

Potential, diesen Detaillierungsgrad effizienter und effektiver

bereitstellen zu können, unseren Kunden bedeutenden Nutzen bringen."



"PeerNova arbeitet seit Anfang 2015 eng mit einigen der weltweit

größten Finanzinstitutionen zusammen, um heutige Probleme zu lösen",

erklärt Dr. Naveed Sherwani, President und CEO von PeerNova. "Unser

einzigartiger Blockchain-Technologie-Ansatz hat es uns ermöglicht,



praktische Lösungen zu identifizieren, die im Rahmen von bestehenden

Banking-Infrastrukturen kurzfristig umgesetzt werden können."



Über PeerNova, Inc.



PeerNova vereint das Beste aus der Blockchain- und

Big-Data-Technologie und ermöglicht es Finanzdienstleistern auf

einzigartige Art und Weise, Daten sicher und nachvollziehbar zu

verwalten, um die größten Herausforderungen im Hinblick auf

Abstimmung, Auditing und Konformität zu bewältigen. Das Team von

PeerNova mit Sitz in Silicon Valley bietet Expertenwissen in den

Bereichen verteilte Systeme, Blockchain-Technologie,

Netzwerklösungen, Compilertechnologie, Big Data und

Finanzdienstleistungen. Weiterführende Informationen:

http://www.peernova.com.



Über State Street Corporation



State Street Corporation (NYSE: STT) ist einer der weltweit

führenden Finanzdienstleister für institutionelle Anleger, dessen

Leistungen die Bereiche Investment Servicing, Investment Management

und Investment Research and Trading umfassen. State Street, das zum

31. März 2016 als depotführende Stelle Vermögen i. H. v. 27 Bio. USD

verwahrt und verwaltet und als Vermögensverwalter Vermögen i. H. v. 2

Bio. USD* verwaltet, ist weltweit auf mehr als 100 geografischen

Märkten einschließlich der USA, Kanadas, Europas, des Nahen Ostens

und Asiens tätig. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der

Website von State Street unter: www.statestreet.com.



*Das verwaltete Vermögen belief sich zum 30. Juni 2016 auf 2,30

Bio. USD. Rund 40 Mrd. USD (zum 30. Juni 2016) des verwalteten

Vermögens (AUM) entfällt auf den durch State Street Global Markets,

LLC (SSGM) als Marketing-Agent verwalteten Teil; SSGM und State

Street Global Advisors sind verbundene Unternehmen.



CORP-2198







Pressekontakt:

Navid Jafari

Director of Marketing

(669) 400-7800



Dies ist eine Pressemitteilung von

PeerNova

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 21:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1402624

Anzahl Zeichen: 4205

Kontakt-Informationen:

Firma: PeerNova

Stadt: Neues Programm soll Performance-Reporting durch Unveränderlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherh





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung