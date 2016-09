Kurzsafaris bringen Abwechslung in den Badeurlaub in Kenia

kenia-safari.de

(firmenpresse) - Eine Safari muss sich nicht über Wochen erstrecken. Schon wenige Tage reichen aus, um das wilde Afrika kennenzulernen. Die 2-Tage-Kurzsafari im Tsavo Ost Nationalpark führt mitten hinein in eins der bekanntesten Wildreservate Kenias. Der Park liegt nur wenige Stunden von der Küste entfernt und beherbergt eine enorme Vielfalt an Tierarten. Er ist unter anderem die Heimat von Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffeln und Löwen. Diese lassen sich hier aus nächster Nähe beobachten. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass die Pirschfahrten im Jeep mit maximal fünf Gästen durchgeführt werden. Übernachtet wird in der Ashnil Aruba Lodge.



Noch „vor dem Aufstehen“ hinaus in die Wildnis



Am 2. Safaritag geht es bei der Reise des Onlineportals noch „vor dem Aufstehen“ hinaus in die Wildnis. Mit Anbruch der Dämmerung tobt bereits das Leben im Park. Jetzt sind die großen Raubtiere auf der Jagd und mit etwas Glück lassen sich die Löwen beim Fressen beobachten. Für ein solches Erlebnis wird gerne auf das Frühstück verzichtet. Das kann nach der Rückkehr in die Lodge nachgeholt werden.



Guides mit Erfahrung machen den Unterschied



Wer eine solche Safari zum ersten Mal miterlebt, wird die grandiosen Tage nicht so schnell vergessen. Vor allem die Erfahrung der lokalen Guides führt dazu, dass sowohl viele Tiere, als auch die besten Spots der wunderbaren Landschaft angefahren werden. So können die Teilnehmer bleibende Bilder und Eindrücke von den Ausflügen mit nach Hause nehmen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-safari.de/kurz-safaris.htm



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf individuelle Safaris und Afrikareisen hat man sich bei kenia-safari.de spezialisiert. In einer persönlichen Beratung werden die Wünsche des Kunden in Erfahrung gebracht. Darauf aufbauend und unter Berücksichtigung aktueller Reisetrends sowie der eigenen Reiseerfahrung des Teams wird aus einzelnen Bausteinen ein passendes Angebot zusammengestellt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kenia-safari.de

Datum: 20.09.2016 - 21:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1402625

Anzahl Zeichen: 1544

Kontakt-Informationen:

Firma: kenia-safari.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung