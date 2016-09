Wohlfühlhotel Montefila – Best-Ager-Urlaub in Montenegro

Das Land Montenegro ist noch ein echter Geheimtipp für den nächsten Urlaub 50plus. Wer Montenegro kennenlernen möchte bekommt viel geboten. Die Vielseitigkeit, die Montenegro zu bieten hat ist einzigartig.

Wohlfühlhotel Montefila für den Urlaub50plus in Montenegro

(firmenpresse) - Theoretisch ist es hinsichtlich der Entfernungen möglich in der entsprechenden Jahreszeit morgens in der schönen Adria zu baden und am Nachmittag im Hochgebirge des Durmitor Ski zu fahren. Der kilometerlange Sandstrand lädt zum Baden ein, der einzige Fjord im Mittelmeer, der größte Binnensee Südeuropas und die tiefste Schlucht Europas sind sehenswert. Langeweile ist in Montenegro nur schwer möglich, da eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten angeboten werden.



Und inmitten dieser Schönheit liegt das wunderschöne Wohlfühlhotel Montefila. Es befindet sich in Ulcinj, der südlichsten Stadt Montenegros. Ulcinj besitzt eine sehenswerte Altstadt sowie einen weitläufigen Sandstrand mit einer Länge von 13 Kilometern, der zum Baden und zu romantischen Strandspaziergängen einlädt.



Das 4-Sterne Hotel Montefila wurde im Juli 2016 fertig gestellt und verfügt über 24 sehr komfortable Zimmer sowie drei Appartements. Alle Räume sind nicht nur klimatisiert sondern auch heizbar.

Best-Ager, die die Sommerhitze nicht mögen, werden sich also in den Herbst-und Wintermonaten wohl fühlen. Der Wellnessfaktor kommt im Hotel Montefila für den Urlauber 50plus nicht zu kurz. Das Hotel hat einen Innenpool, einen großen Whirlpool sowie eine Sauna. Durch die ruhige Umgebung in Kombination mit dem Spa-Bereich bieten sich gerade in der Vor- und Nachsaison wunderbare Entspannungsmöglichkeiten, die jeder Best-Ager in seinem Urlaub sehr schätzt. Ein Aussenpool rundet das Angebot ab.

Die montenegrinische und albanische Küche bieten dem anspruchsvollen Best-Ager ein bunte Abwechslung an Speisen, die jeden Gourmet überraschen kann.



Die Lage des Hotels Montefila in Ulcinj ist ohnegleichen. Die Förderung der Gesundheit mit nachgewiesenen Naturheilfaktoren in Ulcinj durch Luft und Sand, insbesondere bei rheumatischen Erkrankungen, Krankheiten des Bewegungsapparates, asthmatischen und bronchialen Erkrankungen, Erkrankungen des Darms vom Reizdarm bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wird angeboten. Der Best-Ager ist in seinem Urlaub rundum versorgt.





Das Wohlfühlhotel Montefila unterstützt die Urlauber 50plus bei allen Aktivitäten und Wünschen persönlich und individuell. Das macht das Hotel einfach aus. Persönlichkeit und Charme in Kombination mit einem erstklassigen Preis-Leistungsverhältnis. Ein attraktives Angebot für jeden Best-Ager mit allen Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub 50plus.









