luftpolster-versandtaschen.org - Boom des Onlinehandels stärkt Nachfrage an Luftpolstertaschen

20.09.2016. Immer mehr Unternehmen und Privatleute brauchen wattierte Umschläge für den Versand. Das online Portal luftpolster-versandtaschen.org bietet hierzu ein umfangreiches Sortiment an.

(firmenpresse) - Ob Bücher, CDs, Technik, Kleidung oder sogar Lebensmittel: Der Onlinehandel erfreut sich wachsender Beliebtheit. Jeden zehnten Euro verdienen die deutschen Einzelhändler inzwischen auf diese Weise. 2015 belief sich der Umsatz im Onlinehandel nach Angaben des Branchenverbandes HDE auf fast 42 Milliarden Euro. Und Experten sagen diesem Absatzweg weiterhin ein starkes Wachstum voraus. Gleichzeitig verkaufen immer mehr Privatpersonen Waren per Internet. Das alles lässt auch die Nachfrage nach Verpackungen wie beispielsweise Luftpolstertaschen und Luftpolsterversandtaschen anziehen.



Das spürt auch das Leverkusener Unternehmen Kartonage.net. Dies hat sich auf den Versand von Luftpolsterversandtaschen und anderen Verpackungen spezialisiert. Mit Erfolg: Schließlich gilt es bei vielen Produkten, Frachtschäden zu vermeiden. Das tut Not. Denn mittlerweile werden viele zerbrechliche Waren wie Medikamente oder hochsensible Technik verschickt. Eine spezielle Aero-Polsterung in den Luftpolstertaschen federt die Taschen gegen Stürze, Würfe und sonstige Belastungen ab. Die Firma bietet ihre Produkte in jeglichen Größen und Formaten an.



Kartonage.net ist ein Onlinehändler für Verpackungsmaterial wie zum Beispiel Faltkartons, Schaumfolie, Wellpappe, Klebeband und Luftpolsterversandtaschen. Sitz des Unternehmens ist Leverkusen. Als Geschäftsführer agiert Marius Krahl. Weitere Informationen sind im Internet unter luftpolster-versandtaschen.org oder kartonage.net zu finden.



Kartons, Luftpolstertaschen oder Faltkartons kaufen Sie günstig auf luftpolster-versandtaschen.org.



