Jetzt neue Trends bei den Deckenleuchten fürs Wohnzimmer entdecken

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

(firmenpresse) - Auch Lampen und Leuchten sind Trends unterworfen. Das bezieht sich vor allem auf das Design. Eine innovative Technik, die umweltfreundlich und geldsparend zugleich ist, wird von den meisten Käufern als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Die Optik steht im Vordergrund. Schließlich wird die Lampe in der Regel sichtbar im Raum platziert. Im Onlineshop auf cht-cottbus.de ist derzeit eine Vielzahl von modernen Deckenleuchten für das Wohnzimmer zu einem herabgesetzten Preis erhältlich. Die Auswahl reicht von schlicht über luxuriös bis hin zu ausgefallen.



Kontraste bilden oder Harmonie herstellen



Die Lampen lassen sich als aktives Gestaltungselement nutzen. Mit ihnen können Kontraste zum bevorzugten Einrichtungsstil gebildet oder eine perfekte Harmonie damit hergestellt werden. Die Deckenleuchte „KANPUR“ von Wofi in nickel-matt ist ohne Zweifel eins der schlichteren Modelle, welches nicht sofort ins Auge sticht. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht. Erreicht wird dies durch eine ultra-weiße Glasplatte, die darüber hinaus über einen dekorativen Klarrand verfügt, falls doch einmal der Blick zur Lampe schweifen sollte. Als Leuchtmittel finden bei der „KANPUR“ 2 x E14/max. 40 W oder LEDs Verwendung.



Leuchten von einem anderen Stern



Ein Blickfang hingegen sind die Vertreter der Serie „ASTRO“, die ebenfalls von Wofi stammt. Hier ist der Name Programm: Die Designer wurden dafür anscheinend von den Weiten des Weltalls inspiriert. Manches dieser Serie mutet tatsächlich wie von einem anderen Stern an. Nichtsdestotrotz sind die Leuchten aus dem Onlineshop neben ihrer Rolle als optisches Highlight überaus funktional und keinesfalls nur für das Wohnzimmer geeignet.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cht-cottbus.de/deckenleuchten-wohnzimmer-leuchte.htm



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit mehr als zehn Jahren ist die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH mit ihrem Onlineshop auf cht-cottbus.de im Internet präsent. Das umfangreiche Sortiment des Fachhändlers für Haustechnik beinhaltet Sanitärprodukte, Lampen und Leuchten, Heizungen und Zubehör sowie viele andere Produkte rund um Haus und Garten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Datum: 20.09.2016 - 22:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1402631

Anzahl Zeichen: 1746

Kontakt-Informationen:

Firma: CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung