Personalberater ziehen für 2015 eine positive Bilanz

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Das vergangene Jahr war für die deutschen Personalberatungen äußerst erfolgreich. Im Juni gab der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) auf dem Branchenkongresses "Deutscher Personalberatertag" die letztjährigen Umsatzzahlen bekannt. Demnach stieg der Gesamtumsatz um 6,8 Prozentpunkte, was in Zahlen ausgedrückt 1,80 Milliarden Euro entspricht. Für dieses Jahr wird ein weiteres Umsatzplus von 8,4 Prozentpunkten erwartet. Personalberater beziehungsweise ihr Können sind gefragt. Daran besteht kein Zweifel. Und da der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt voraussichtlich weiter anhalten wird, werden auch in den kommenden Jahren die Auftragsbücher gut gefüllt sein.



Warum sich Unterstützung bei einer Personalberatung holen?



Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften gestaltet sich zunehmend schwieriger. Die Nachfrage ist hoch, der Zeitaufwand ebenfalls. Zudem haben sich die Methoden stark verändert. Kurzum: Die von Erfolg gekrönte Rekrutierung ist eine komplexe Aufgabe, die in der heutigen Zeit Insiderwissen in der Personalbranche voraussetzt. Die Mitarbeiter einer Personalberatung verfügen darüber. So können beispielsweise die Gründer der Hamburger Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER auf eine über 30-jährige Expertise in der Personalbranche sowie auf ein umfangreiches Netzwerk verweisen. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Gewinnen von Spezialisten und Führungskräften für den norddeutschen Mittelstand.



Maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen führen zum Ziel



Jeder Rekrutierungsprozess wird individuell betrachtet. Es erfolgt die Entwicklung einer maßgeschneiderten und nachhaltigen Lösung, die alle beteiligten Parteien dauerhaft zufriedenstellt. Der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen steht dabei im Mittelpunkt. Deshalb endet die Tätigkeit nicht mit der Entscheidung für einen Kandidaten, sondern erst dann, wenn die vollumfängliche Integration am Arbeitsplatz abgeschlossen ist.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hoffmannmelcher.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das in Hamburg ansässige Personalberatungsunternehmen HOFFMANN MELCHER PARTNER wurde von Henning Hoffmann und Jörg Melcher gegründet. Beide haben mehr als 30 Jahre Erfahrungen in der Personalbranche gesammelt. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der professionellen und sorgfältigen Platzierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften in norddeutschen Mittelstandsunternehmen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoffmann Melcher Partner

Datum: 20.09.2016 - 23:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1402632

Anzahl Zeichen: 2000

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoffmann Melcher Partner

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Hamburg

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung