Der Klassiker: Eine Hurtigruten Norwegen-Kreuzfahrt buchen!

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

(firmenpresse) - Die Hurtigruten, die historische Postschifflinie Norwegens, ist ohne Zweifel einer der Klassiker unter den Kreuzfahrtrouten im nordeuropäischen Raum. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach den dorthin führenden Kreuzfahrten. Die Reiseveranstalter vermelden bereits ausgebuchte Termine für das kommende Jahr. Trotzdem besteht noch die Gelegenheit, eine solche Norwegen-Kreuzfahrt zu buchen. Auf kreuzfahrten-reisebuero.de wird eine Hurtigruten Norwegenkreuzfahrt mit der MS Finnmarken vorgestellt. Sie findet an verschiedenen Terminen von Januar bis April 2017 statt.



Von Bergen nach Kirkenes per Schiff



Bei der Hurtigruten-Kreuzfahrt handelt es sich um eine klassische Rundreise. Sie führt von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück. Während der 12-tägigen Reise bleibt viel Zeit, um die Natur Norwegens in vollen Zügen zu genießen. Gerade die Fjorde zeigen sich von der Seeseite her wesentlich beeindruckender als bei der Betrachtung vom Land aus. Ein Highlight ist der Besuch des Nordkaps, ein anderes die Adlersafari, bei der die Könige der Lüfte ihre waghalsigen Flugkünste vorführen. Täglich wartet ein anderer Ort darauf, von den Passagieren erkundet zu werden. Mit dabei sind unter anderem Trondheim, Hammerfest und Harstadt.



Hinwärts gen Norden, zurück Richtung Süden



Die Reise des oben genannten Portals führt hinwärts Richtung Norden, zurück geht es dann in Richtung Süden. Da jeden Tag mehrere Orte passiert werden, stehen diejenigen, die auf der Hinfahrt nachts erreicht werden, auf der Rückfahrt bei Tageslicht auf dem Programm. So ist gewährleistet, dass jeder Ort besucht werden kann. Insgesamt werden 34 Häfen angelaufen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/norwegen-kreuzfahrten



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Interessante und abwechslungsreiche Schiffsreisen, deren Organisation in den Händen namhafter Reedereien liegt, werden vom Reiseunternehmen Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG vermittelt. Das umfangreiche Angebot ist auf der Webseite kreuzfahrten-reisebuero.de einsehbar. Zu den Reisen zählen Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Bei Buchung über das Onlineportal werden zudem Payback-Punkte auf dem Payback-Konto gutgeschrieben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Datum: 20.09.2016 - 23:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1402633

Anzahl Zeichen: 1714

Kontakt-Informationen:

Firma: Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Uelzen

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung