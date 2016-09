Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Bundesliga: Im Preis inbegriffen, von Andreas Allacher

(ots) - Sie werden als Feuerwehrmänner geholt, als

Retter gefeiert, und oftmals wenig später als Versager vom Hof gejagt

- die Trainer in der Fußball-Bundesliga. Und dennoch lehnt kaum ein

Übungsleiter ab, wenn ihn der Ruf ereilte: Denn das Schmerzensgeld

ist im Preis schon inbegriffen. Jahrzehntelang galt der SV Werder

Bremen als Festung gegen diese Hire-and-Fire-Mentalität: Von 1981 bis

1995 regierte König Otto Rehhagel an der Weser. Von 1999 bis 2013 war

Thomas Schaaf am Ruder. Wie er hatte Viktor Skripnik zuvor die Jugend

und die Amateure der Bremer trainiert, ehe er vor nicht einmal zwei

Jahren den glücklosen Robin Dutt beerbte und zweimal den

Klassenerhalt erreichte. Aber gerade weil diese letzte Rettung

buchstäblich in vorletzter Minute - Djilobodji (88.) traf an letzten

Spieltag zum spielentscheidenden 1:0 gegen Frankfurt - passierte und

Skrip-nik schon damals offen in Frage gestellt wurde, hätte die

Vereinsführung reagieren und einen Trainerwechsel herbeiführen

müssen, auch zum Schutz des Ukrainers, der dem Verein im Oktober 2014

aus der Patsche geholfen hatte. Ein lebenslanger Vertrag als

Jugendscout und Blumen zum Abschied: Dann hätten alle ihr Gesicht

gewahrt. So aber fuhr man den Werder-Karren sehenden Auges mit einer

Harakiri-Personalpolitik, an der die späte Verpflichtung des

Olympia-Helden Serge Gnabry auch nichts mehr änderte, gemeinsam an

die Wand. Der neue Interimscoach Alexander Nouri hat das mahnende

Beispiel Skripnik vor Augen: Der Trainer ist und bleibt schwächstes

Glied in der Erfolgskette.







