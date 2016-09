Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Flüchtlings-Obergrenze

(ots) - So leicht, wie es sich manche in der Union und

darüber hinaus nun vorstellen, ist die Annäherung von CDU und CSU

noch immer nicht - auch wenn es nach Merkels Auftritt so aussieht,

als sei es nun an der CSU, sich zu bewegen. Doch auch nach Merkels

halbgarem Friedensangebot steht für Seehofer fest, dass eine

Einladung der Kanzlerin zum CSU-Parteitag im November nur Sinn hat,

wenn es vorher eine inhaltliche Verständigung gibt. Seehofer kennt

seine Kanzleramts-Pappenheimer und warnt: Es brauche keine Wende in

der Erklärung der Politik, sondern in der Politik selbst. Ob Merkel

da mitzieht, ist zweifelhaft. Wer in der Union schon jetzt

erleichtert aufatmen möchte, täte gut daran, noch zu warten.







