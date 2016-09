Delegierte aus aller Welt versammeln sich für Seidenstraßen-Kulturaustausch

(ots) - Delegationen aus 85 Ländern,

fünf internationale Organisationen und 66 ausländische Institutionen

werden an der Silk Road International Cultural Expo teilnehmen, die

ab heute, Dienstag, den 20. September, in der Stadt Dunhuang in der

Provinz Gansu im Nordwesten von China stattfinden wird.



Laut dem stellvertretenden Leiter der Ausstellung, Liang Yanshun,

werden während der zweitägigen Veranstaltung eine Gipfelkonferenz,

fünf Unterforen und fünf Fachforen abgehalten werden, um konstruktive

Vorschläge zu kulturellem Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen

Regierungen zu präsentieren.



Eine Ausstellung mit rund 8.000 Exponaten wird den kulturellen

Errungenschaften von über 60 Ländern entlang des Wirtschaftsgürtels

der Seidenstraße und der Seidenstraße gewidmet sein. Die Ausstellung

ist das einzige internationale Kulturfestival speziell für Länder des

Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße und der Seidenstraße.



Die Provinz Gansu plant, 10 Abkommen mit teilnehmenden Ländern und

internationalen Organisationen abzuschließen, zusammen mit etwa 90

Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit im Wert von über 100

Milliarden Yuan (15 Milliarden US-Dollar).



