Der Sommer ist vorbei, alle sind aus den Ferien zurück. Auch

Deutschlands schrecklich glamouröse Familie "Die Geissens". Ab 26.

September rauschen Carmen und Robert mit ihren Kindern wieder über

die Bildschirme der Nation. Unser Kollege Oliver Heinze hat die

beiden schon mal vorab am Telefon erwischt und nachgefragt, wie es

ihnen so geht.



Sprecher: Anfang des Jahres feierten sie ihren fünften Geburtstag

bei RTL II: Carmen und Robert Geiss, besser bekannt als "Die

Geissens". Ihre Doku-Soap lief zuletzt im Frühjahr. Nun ist sie also

vorbei, die Sommerpause. Aber was haben die Millionäre die ganze Zeit

über getrieben?



O-Ton 1 (Carmen Geiss, 0:16 Min.): "Ja, ich bin da untergetaucht,

wo ich eigentlich seit 21 Jahren lebe: in Monaco (lacht.) Wir sind

natürlich unterwegs gewesen, wir sind ja immer noch auf unserer

Weltreise, aber wir hatten auch natürlich chillige Zeiten und haben

auch viel Zeit in St. Tropez verbracht mit unseren Kindern."



Sprecher: Am 26. September kehren die Geissens gut erholt und

voller Tatendrang auf den Bildschirm zurück. Mit ihrer inzwischen

zwölften Staffel. Und wer fürchtet, den Geissens würde der

Erzählstoff ausgehen, der sieht sich eines Besseren belehrt.



O-Ton 2 (Carmen + Robert Geiss, 0:22 Min.): "In erster Linie ist

es eine sehr, sehr emotionale Staffel. Das fängt schon an mit einem

wahnsinnigen Geburtstag, den mein Mann für mich organisiert hat. Da

sind viele Überraschungen drin und schöne Sachen auch für den

Zuschauer." "Die Weltreise geht natürlich weiter und auch unsere

Schatzsuche in die nächste Runde. Wir haben auf verschiedenen

karibischen Inseln wieder Schätze versteckt."



Sprecher: Und für alle, die nicht so weit fliegen wollen, sogar

einen in Europa. Außerdem feiern Carmen und Robert ihren



Hochzeitstag. Ziemlich romantisch - und so ganz untypisch für

Clan-Chef Robert, den man sonst eher handfest kennt.



O-Ton 3 (Robert Geiss, 0:20 Min.): "Die Leute sehen das so, dass

ich den Macho gebe. Ich gebe keinen Macho, meine Frau ist daran

gewohnt, mittlerweile seit 35 Jahren. Außerdem ist sie noch

schwerhörig beziehungsweise sie schaltet auf Durchzug. Da geht's ins

rechte Ohr rein, aus dem linken Ohr wieder raus. Und das kann man ja

dann am Ende des Tages nicht Macho-Gehabe nennen, weil man muss

einfach nur die Frau gut erziehen, dann ist man auch kein Macho."



Sprecher: Das ist sie wohl, die ganz spezielle Art der Geissens.

Damit haben sie etliche Fans gewonnen - auch wenn nicht jeder die

Millionärsfamilie mag. Robert Geiss sieht's gelassen.



O-Ton 4 (Robert Geiss, 0:12 Min.): "Wenn man keine Neider hat, hat

man auch keinen Erfolg - und mit denen können wir leben. Solange wir

mehr Fans haben und mehr Leute, die uns mögen, so lange machen die

Geissens weiter. Und wenn die Neider dann irgendwann mal überwiegen,

dann hören wir auf."



Sprecher: Bis es allerdings irgendwann soweit ist, wird die

Familie sicher noch für viel Gesprächsstoff sorgen. Carmen Geiss

jedenfalls verspricht:



O-Ton 5 (Carmen Geiss, 0:04 Min.): "Also die, die uns mögen,

können sich sehr unterhalten fühlen."



Abmoderationsvorschlag:



Mehr über die Kult-Millionäre Carmen und Robert gibt's ab 26.

September immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II in der zwölften

Staffel "Die Geissens sind zurück".



