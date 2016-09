Rheinische Post: Börse Düsseldorf vor Übernahme durch Hamburg?

(ots) - Bei der Börse Düsseldorf steht offenbar ein

Eigentümerwechsel bevor. Nach Informationen der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) soll die Börse

Hamburg den Handelsplatz in der nordrhein-westfälischen

Landeshauptstadt übernehmen. Die Zeitung beruft sich auf Aussagen aus

dem Umfeld der Börse. Weder deren Chef Dirk Elberskirch noch die

größten Eigentümer der Trägergesellschaft in Düsseldorf wollten sich

auf Anfrage zu dem Thema äußern.



