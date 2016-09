Rheinische Post: Zahl islamistischer Gefährder steigt auf 523

(ots) - Die Zahl potenzieller Terroristen unter

Beobachtung deutscher Sicherheitsbehörden ist erneut gestiegen. "Im

Moment zählen wir 523 Gefährder", sagte BKA-Chef Holger Münch der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Im

Juni ging das BKA noch von 501 Personen aus. Die Hälfte hält sich

laut Münch derzeit in Deutschland auf, davon säßen etwa 80 in

Justizvollzugsanstalten. Es blieben also rund 180 Personen. "Im

Umgang mit diesen Gefährdern verfügen wir über ein abgestimmtes

Maßnahmenkonzept", erläuterte Münch . Bei der Risikobewertung

potenzieller Gewalttäter des islamistischen Spektrums habe sich das

BKA jetzt mit den Ländern auf einheitliche Kriterien verständigt, so

dass die Ressourcen noch gezielter eingesetzt werden könnten.



