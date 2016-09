Saugroboter oder Zyklon-Staubsauger liegen im Trend -Das muss man vor dem Kauf wissen (AUDIO)

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Da hat man schon die Qual der Wahl, nimmt

man einen herkömmlichen Bodenstaubsauger, einen mit Zyklontechnik

oder doch lieber einen Saugroboter? Marco Chwalek hat für uns einen

Experten gefragt.



Sprecher: Voll im Trend liegen Roboterstaubsauger, die

selbstständig arbeiten, aber teurer als Boden- oder Handstaubsauger

sind. Wir haben TÜV SÜD-Experte Frank Feihle gefragt, was es sonst

noch für Vor- und Nachteile gibt:



O-Ton Frank Feihle: 20 Sekunden



Die großen Vorteile von solchen Geräten sind, dass sie

programmiert selbstständig die Wohnung saugen, auch wenn niemand

zuhause ist und dass sie dann bei sinkender Akkuleistung natürlich an

die Ladestation zurückkehren. Nachteile dabei sind, dass sie viel

länger für den Saugvorgang benötigen und bei Teppichböden ganz klar

im Nachteil gegenüber herkömmlichen Bodenstaubsaugern sind.



Sprecher: Was ist von Staubsaugern zu halten, die ohne

Papierfilter oder Beutel arbeiten?



O-Ton Frank Feihle: 18 Sekunden



Diese Produkte arbeiten mit einer Zyklontechnik. Dabei landet der

Schmutz im Sammelbehälter, der sich entleeren und auch auswaschen

lässt. Diese Säuberung kann allerdings auch Staubintensiv werden,

darum sollte man das lieber im Freien machen. Papierfilter hingegen,

die müssen regelmäßig nachgekauft werden, was auch nicht immer ganz

billig ist.



Sprecher: Für den Verbraucher sind Saugleistung und Lautstärke

sehr wichtig. Auf welche Werte muss man beim Kauf achten?



O-Ton Frank Feihle: 22 Sekunden



Ab 1. September 2017 kommen Staubsauger mit einem Grenzwert von

nur noch 900 Watt in den Handel. Ganz wichtig dabei ist aber: Die

eigentliche Saugleistung, die hängt nicht von der elektrischen

Stromaufnahme ab, sondern von der Gesamtkonstruktion, von der

Düsenbeschaffenheit und Ähnliches. Lautstärke ist begrenzt auf 80



Dezibel ab September 2017.



Abmoderationsvorschlag:



Die Lautstärke des Saugers sollte man schon im Laden testen und

auch das keine Quietschgeräusche zu hören sind, rät TÜV SÜD.



