NOZ: NOZ: Niedersachsen verzichtet auf Wohnsitzauflage für Flüchtlinge

(ots) - Niedersachsen verzichtet auf Wohnsitzauflage für

Flüchtlinge



Freie Wahl nach Anerkennung des Asylantrags - Grüne loben

Entscheidung



Osnabrück. Niedersachsen verzichtet auf Anwendung der

Wohnsitzauflage für Flüchtlinge mit anerkanntem Asylanspruch. Das

berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf

das niedersächsische Innenministerium. Demnach verschickte das

Innenministerium am Dienstag einen entsprechenden Erlass an die

Ausländerbehörden des Landes. Damit dürfen die Menschen ihren Wohnort

nach Anerkennung des Asylantrags - anders als in Baden-Württemberg

oder Bayern - in Niedersachsen frei wählen. Auch Rheinland-Pfalz

lehnt die Wohnsitzauflage ab. Andere Bundesländer streiten noch um

die Umsetzung.



Die niedersächsischen Grünen begrüßten den Schritt: Es sei ein

Irrweg, geflüchteten Menschen einen Wohnort zuzuordnen, sagte

Fraktionschefin Anja Piel: "Die Wohnsitzauflage wäre ein

Bürokratiemonster. Wir Grüne haben uns zu Recht gegen dieses nicht

zielführende Instrument gestemmt. Ich danke insbesondere den

kommunalen Spitzenverbänden für ihre Unterstützung", sagte Piel.



Die Wohnsitzauflage ist Teil des Integrationsgesetzes des Bundes,

welches Anfang August in Kraft getreten war. Sie erlaubt es den

Ländern, anerkannten Flüchtlingen einen Wohnort zuzuweisen, sofern

sie nicht anderswo Arbeit oder Ausbildung finden. Damit soll vor

allem verhindert werden, dass durch den Zuzug von Menschen bestimmter

Herkunft in Großstädten Parallelgesellschaften und soziale

Brennpunkte entstehen. Die Grünen-Politikerin Piel sieht in der

Auflage hingegen einen "echten Integrationsblocker": "Er gibt den

Menschen das Gefühl, nicht selbst über ihr Leben bestimmen zu können.

Zudem erschwert eine solche Auflage den Zugang zu Arbeit und

Qualifikation. Im allerschlimmsten Fall werden Familien und



Freundschaften zerrissen", sagte Piel.







