Daimler Nutzfahrzeug-Chef Dr. Wolfgang Bernhard:

"Wir glauben, dass die nächsten zehn Jahre mehr Veränderungen in sich bergen, als die letzten 120 Jahre" (AUDIO)

Am Vorabend der IAA Nutzfahrzeuge zeigt das Stuttgarter

Unternehmen seine Visionen des Warentransports in den Metropolen

Gestern Abend (Dienstag, 20. September) Heizkraftwerk

Hannover-Linden: Rund 750 Journalisten aus der ganzen Welt sind

gekommen, um zu sehen, welche Innovationen Daimler auf der heute

beginnenden IAA Nutzfahrzeuge zeigen wird. Um 21 Uhr 05 ist es so

weit: Unter Blitzlichtgewitter und beobachtet von Dutzenden

TV-Kameras rollt ein 26-Tonnen Schwerlast-Truck völlig lautlos auf

den Hof. Der Urban eTruck, ein vollelektrisch fahrender Lkw, mit

einer Reichweite von bis zu 200 Kilometer, die dicke ausreicht, um

Waren in die Innenstädte zu liefern. Das Design: Einfach aufregend!

Die Formen der Fahrerkabine weich, die Außenhaut glatt - keine Fuge

stört das Bild. Und die Front transparent und durch hochauflösende

LED hinterleuchtet. Ein Traum von einem Lkw-Design, so ganz anders,

als gewohnt. Dr. Wolfgang Bernhard, Daimler-Nutzfahrzeugvorstand

erklärt die Idee des Designs:



Ich glaube, dass neben dem ganzen Logik, Intelligenz und Technik,

die im Fahrzeug drin ist, die Verpackung immer noch sehr wichtig ist.

Wir brauchen Lkw und Produkte, die auch emotional unsere Kunden

ansprechen und begeistern und überraschen, im positiven Sinn.

Deswegen haben wir uns entschlossen, unseren urban eTruck in einer

neuen, wunderschönen Art und Weise erscheinen zu lassen. Ich glaube,

dass das wichtig ist, um die Menschen auch für solche Konzepte zu

gewinnen. Das ist uns sehr gut gelungen. (0'34)



Vor zwei Jahren hat Daimler mit dem autonom fahrenden Truck auf

der IAA für Furore gesorgt, dieses Jahr zeigt der Marktführer, wie er

sich den Warentransport in den Innenstädten zukünftig vorstellt: voll

elektrisch, fast unhörbar, abgasfrei und vernetzt. Der Stuttgarter



Konzern reagiert mit seiner Visionen des Gütertransports in der City

auf die sich verändernden Einkaufsgewohnheiten der Menschen:



Früher war es so, dass die Menschen selber einkaufen gegangen

sind. Es ist zunehmend so, dass die Menschen ihre Zeit nicht mehr zum

Einkaufen verwenden und Regale durchsuchen mit Einkaufskörben und

dann an Kassen warten. Zunehmend wird im Internet geklickt und dann

wird erwartet, dass diese Waren durch eine leistungsfähige Logistik

nach Hause gebracht werden. Das wird das Modell der Zukunft sein, für

einen großen Teil der Stadtbewohner. Dazu braucht man leistungsfähige

Logistiksysteme. Die können wir anbieten mit emissionsfreien,

vollelektrischen Schwer-Lkw, mit leichten Nutzfahrzeugen wie unserem

Mercedes-Benz Vision Van, der dann auch emissionsfrei die

Feinverteilung macht und bis zu den letzten 50 Metern dann mit

Robotern und Drohnen. (0'45)



Der spektakulären Präsentation gestern Abend im Heizwerk in

Hannover wird in wenigen Stunden die traditionelle

IAA-Pressekonferenz des Konzerns folgen. Alle Bereiche, Lkw, Busse,

Vans werden dort die Neuheiten vorstellen, die Besucher bis zum 29.

September in den Messehallen 14 und 15 begutachten können. Truck-Chef

Dr. Wolfgang Bernhard verspricht dort viele Innovationen und neue

Produkte:



Ich glaube, dass wir wieder einen Korb voll mit Produktneuigkeiten

auf die IAA mitbringen. Die Industrie ist in einem tiefgreifenden

Wandel. Wir glauben, dass die nächsten 10 Jahre mehr Veränderungen

in sich bergen als die letzten 120 Jahre. Wir geben dabei Antwort auf

drängende Probleme der Zukunft. (0'18)



Die Botschaft gestern Abend: Daimler Trucks erfindet den Transport

neu, für Güter und Personen. Denn außer dem Urban eTruck wurde auch

noch der Vision Van mit seinen Drohnen und Robotern und der Future

Bus mit CityPilot, dem Meilenstein auf dem Weg zum autonom fahrenden

Stadtbus präsentiert. Alle drei zusammen zeigen: Daimler hat ein

revolutionäres Mobilitätssystem der Zukunft vorgestellt.



